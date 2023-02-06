دعوة المؤسسات لتقليص هامش الربح، للمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسي

أكد عمار ضيّة، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، اليوم الإثنين 06 جانفي 2023، أنّ، تونس تعيش وضع اقتصادي استثنائي يمر بعد صعوبات، الأمر الذي أفرز غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

وقال ضيّة “كان من المفروض، في ظل هذا الظرف الإستثنائي اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة المواطن، للمحافظة للطاقة الشرائية للمستهلك..على غرار بعض البلدان، حيث قامت بعض البنوك بتخلي عن عديد الديون، وبعض الشركات لم ترفع في أسعار عدد من المواد الأساسية الحياتية..”

واعتبر ضيّة، أن المؤسسات التونسية، لم تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي، بل عديد القطاعات تطالب بالزيادة في أسعارها بتلعة المرور بصعوبات وفق تعبيره، داعيا هذه المؤسسات إلى تقليص في نسبة هامش الربح.

وبخصوص انطلاق موسم الصولد الشتوي، أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عدم وجود اقبال كبير، وهذا ما أقره عديد التجار وفق قوله، معتبرا أنّ أولويات التونسي تغيّرت خاصة في ظل قدوم شهر رمضان.

ودعا عمار ضيّة، المستهلك التونسي، إلى تثبت من جودة المنتوج وسعره، مضيفا أن المنظمة تلقت عديد الشكاوي في هذا الإطار.

وقد انطلق موسم التخفيضات الشتوية، مع غرة فيفري، ليتواصل على مدى 6 أسابيع، وللإشارة فقد أفاد محسن بن ساسي رئيس غرفة الملابس الجاهزة هناك تخاذلا كبيرا من طرف وزارة التجارة، فيما يتعلق بتنقيح القوانين القديمة بهدف تطوير نشاط المحلات التجارية رغم المقترحات التي قدمها المهنيون، قائلا “خسرنا مصداقية الصولد”.