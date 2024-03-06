دوجة الغربي: البنوك لم تنخرط بعد في تمويل مشاريع الشركات الناشئة

تحتضن ولاية سوسة، اليوم الاربعاء 6 مارس 2024، المنتدى الجهوي الأوّل “Crowd funding Tunisia” تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وبالاشتراك مع مشروع “innovi”، وبتمويل من المفوضية الأوروبية ومن إنجاز Expertise France.

وفي تغطية خاصّة للمنتدى من سوسة استضاف برنامج “اكسبراسو”، الخبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمنظمات، دوجة الغربي للحديث عن التمويل التشاركي “crowdfunding”، حيث أكدت أنّه إضافة كبيرة ومهمة لدعم أصحاب الأفكار الناشئة ليس في التمويل فحسب بل في الإعداد لفكرة المشروع والمرافقة منذ البداية.

وأضافت أن التمويل التشاركي هو ركيزة مهمّة جدا للإكثار من عدد المشاريع وخلق ديناميكية اقتصادية في مجال الشركات النائشة.

وأشارت إلى أن البنوك في البلدان النامية لم تنخرط بعد في تمويل مشاريع الشركات الناشئة وما تزال غير مواكبة لها وللأمثلة الاقتصادية الحديثة، لأنها تعتبر أن هذه المشاريع ليس لها منتوج أو مقرّ أو معدات عمل بل فكرة فقط، فبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى آلية لتمويل المشاريع التي لا يمكنها التحصل على تمويلات بنكية.

وتابعت في ذات السياق أن التمويل التشاركي، يسمح بمرافقة باعث المشروع قبل الانطلاق في تجسيد فكرته من خلال توضيحها والعمل على ابرازها أكثر وبلورتها ليتم التوجه في مرحلة لاحقة إلى منصة التمويل.

وبينت أنه لا يمكن إدراج سوى المشاريع الجاهزة على المنصة وليس الفكرة فقط، لأن الفكرة يجب أن تسوّق بطريقة تكون جاذبة للمموّل، وبالتالي خلق مجال تمويل جديد للمشاريع النائشة.