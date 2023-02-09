رئيس الجمهورية يقرر الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق

Express Radio Le programme encours
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مشاركة تونس في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس حيث ذكّر رئيس الجمهورية بالموقف التونسي الرسمي والشعبي من هذه المظلمة المتواصلة على مدى أكثر من قرن “ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة حتى يقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.
الكاتب: waed selmi
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس 9 فيفري 2023 على إجتماع مجلس الوزراء، الذي تداول وأبدى موافقته على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر. وتضمنت مشاريع المراسيم مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه. ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا. إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بإحداث […]
تعليقات (0)