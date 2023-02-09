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رئيس الجمهورية يقرر الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق

today09/02/2023

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 9 فيفري 2023 وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار.

وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل الوزارة وضرورة الإسراع بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية “على أن يكون المقياس الوحيد هو الكفاءة ومساءلة أي مسؤول إذا لم يقم بواجبه الوطني المقدّس في الدفاع عن مصالح الدولة التونسية وتقديم الخدمات اللازمة لمواطنينا بالخارج” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وقرّر رئيس الجمهورية الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق وجدّد التأكيد على “وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري الشقيق”، مشيرا إلى أن “قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم والسفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام”.
وقال رئيس الجمهورية بالمناسبة “السيادة الوطنية فوق كل اعتبار فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي، ولا نقبل الانخراط في سياسات المحاور فسيادة الشعب في الداخل هي مصدر السلطة وسيادة الدولة على المستوى الدولي هي نتيجة للإرادة الحرّة والمستقلة للشعب التونسي”.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مشاركة تونس في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس حيث ذكّر رئيس الجمهورية بالموقف التونسي الرسمي والشعبي من هذه المظلمة المتواصلة على مدى أكثر من قرن “ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة حتى يقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

الكاتب: waed selmi

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