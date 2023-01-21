رئيس بلدية النفيضة: المرحلة الأولى من مشروع الميناء تكون جاهزة عام 2025

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وأشار ضيف برنامج خط أحمر إلى أن دين بلدية النفيضة لا يتجاوز 400 ألف دينار وتم خلاص جزء كبير منه في السنوات الأخيرة، وقال إن أكبر معضلة تعاني منها البلدية هي البناء الفوضوي، وأشار إلى أن الوكالة العقارية للسكنى صعبت إجراءات الحصول على الأراضي لبناء المساكن.
كما تحدّث عن عدة عراقيل حالت دون تطوير القطاع الخاص ودفع استثماراته في النفيضة، وتحدث عن مشروع ميناء النفيضة الذي وصل إلى مرحلة أخيرة لتحديد الطرف الفائر بطلب العروض لتنفيذ المشروع.
وقال إن المشروع يشمل 1200 متر، ويتضمن جزء أولا بـ 800 متر يكون جاهزا عام 2025، إذا انطلق انجازه هذه السنة، فيما يكون الجزء الثاني من المشروع جاهزا عام 2027.
وأشار إلى أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 3 آلاف مليون دينار، وقدمت إحدى الأطراف المشاركة في طلب العروض مقترحا لتنفيذ المشروع بكلفة 2760 مليون دينار، وقال إن المشروع سيكون ملكا للدولة التونسية، وتتولى فيما بعد خلاص كلفة الاستثمار على أقساط.
الكاتب: Asma Mouaddeb
تم اليوم السبت 21 جانفي 2023، إفتتاح تظاهرة فرصة STREET التي ينظمها مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج يومي 21 و22 جانفي 2023 بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارات التشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والشباب والرياضة وبلدية تونس. وتهدف هذه التظاهرة إلى المساهمة في التعريف بالخدمات التي توفرها الدولة التونسية وشركائها لفائدة الشباب من طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال وذلك في […]
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