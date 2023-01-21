رئيس بلدية النفيضة: المرحلة الأولى من مشروع الميناء تكون جاهزة عام 2025

أفاد عبد اللطيف حمودة رئيس بلدية النفيضة اليوم السبت 21 جانفي 2023 بأن بلدية النفيضة حققت أهدافها المرسومة على مستوى البنية التحتية على مدى 5 سنوات، إضافة إلى العناية بالمناطق الخضراء، وتكثيف الاعتماد على الطاقات المتجددة للإنارة.

وأشار عبد اللطيف حمودة لدى حضوره في برنامج خط أحمر، إلى الحاجة إلى اعتمادات مالية ضخمة للاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة في الإنارة، وتحدث عن تصنيف بلدية النفيضة بلدية سياحية مما يسمح لها بالتمتع بميزانية من وزارة السياحة وتنفيذ المشاريع التي تحتاج إلى اعتمادات كبيرة.

وأوضح أن ميزانية بلدية النفيضة تقدر بحوالي 2 مليون دينار و370 ألف دينار، منها حوالي مليون دينار و600 ألف دينار توجّه لخلاص الأجور، عام 2018، وتم الترفيع في ميزانية البلدية حاليا لتبلغ 5 مليون دينار.

وأشار ضيف برنامج خط أحمر إلى أن دين بلدية النفيضة لا يتجاوز 400 ألف دينار وتم خلاص جزء كبير منه في السنوات الأخيرة، وقال إن أكبر معضلة تعاني منها البلدية هي البناء الفوضوي، وأشار إلى أن الوكالة العقارية للسكنى صعبت إجراءات الحصول على الأراضي لبناء المساكن.

كما تحدّث عن عدة عراقيل حالت دون تطوير القطاع الخاص ودفع استثماراته في النفيضة، وتحدث عن مشروع ميناء النفيضة الذي وصل إلى مرحلة أخيرة لتحديد الطرف الفائر بطلب العروض لتنفيذ المشروع.

وقال إن المشروع يشمل 1200 متر، ويتضمن جزء أولا بـ 800 متر يكون جاهزا عام 2025، إذا انطلق انجازه هذه السنة، فيما يكون الجزء الثاني من المشروع جاهزا عام 2027.

وأشار إلى أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 3 آلاف مليون دينار، وقدمت إحدى الأطراف المشاركة في طلب العروض مقترحا لتنفيذ المشروع بكلفة 2760 مليون دينار، وقال إن المشروع سيكون ملكا للدولة التونسية، وتتولى فيما بعد خلاص كلفة الاستثمار على أقساط.