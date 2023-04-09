سعيد: “الإرادة يمكن أن تحقق ما يعتبره البعض من قبيل المعجزات”

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الأحد على موكب إحياء الذكرى 85 لعيد الشهداء بروضة الشهداء بالسيجومي.

و قال رئيس الجمهورية بعد تلاوة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء إن ” استحضار ذكرى الشهداء ليست مرتبطة بعيد الشهداء بل تُستحضر كل يوم وكل ساعة وعلى الجميع أن يستحضر نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والاستقلال والسيادة” مضيفا ”امكانياتنا كبيرة و ارادتنا يمكن أن نحقق بها ما يعتبره البعض من قبيل المعجزات ”

وقال الرئيس انه على الشعب التونسي استحضار نضالات شهدائه ولا بد من تذكر زعمائنا خاصة من قادوا مظاهرات 09 أفريل والقيادات التي اجتمعت من أجل فكرة البرلمان حتى تكون السيادة للشعب وليس بمن لاتعنيهم سيادة الوطن في شيء، وفق تعبيره.

هذا وقال رئيس الدولة إن “الإرادة يمكن أن تحقق ما يعتبره البعض من قبيل المعجزات”.

وحضر الموكب كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ووزير الدفاع عماد مميش.