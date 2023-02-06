سعيد: “تم العبث مطوّلا بالتعليم في السنوات الأخيرة”

تناول اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين 6 فيفري 2023 رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي مشروع النصّ الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور 25 جويلية 2022.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية التربية والتعليم، مشيرا إلى الكفاءات التونسية التي هاجرت إلى الخارج “لا تقدّر بثمن”، كما تحدث عن تاريخ إصلاح التعليم في تونس، مشددا على أن يكون التعليم العمومي هو الأساس وعلى ضرورة وضع تصوّر متكامل يشمل كل مراحل التعليم، إلى جانب التكوين المهني.

كما تحدث عن الأنشطة الموازية للتعليم كالمسرح والفن وفنّ الخط ومناقشة جملة من الكتب والأشرطة الوثائقية والسينمائية وغيرها وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.

وقال قيس سعيد إنه “تم العبث مطوّلا بالتعليم في السنوات الأخيرة، فصار مصير أجيال رهين قرار وزاري يتغيّر كلّما تغير المسؤول عن الوزارة”.