سعيّد: “ضرورة بناء محطة كبرى لتحلية مياه البحر في الجنوب”

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه اليوم الخميس 16 مارس 2023 بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، على ضرورة التعهّد بالسدود والبحيرات الجبلية، مشيرا إلى أن “لتونس الكثير من التشريعات ولكنّها لم تُطبّق، ولها تاريخ طويل في مجال النهوض بالفلاحة ولكن للأسف تمّ إهمال هذا القطاع الحيوي نتيجة العديد من الاختيارات التي حان الوقت لمراجعتها أو نتيجة للعديد من التجاوزات التي يجب وضع حدّ لها”.

كما تعرّض الاجتماع إلى عديد المشاريع المتعلّقة بتحلية مياه البحر باعتماد الطاقة الشمسية، حيث دعا رئيس الدولة إلى “بناء محطة كبرى في الجنوب التونسي ويمتدّ الأنبوب من السواحل إلى مدينة قفصة لغسل الفسفاط على أن تتفرّع عنه أنابيب أخرى باتجاه الجنوب التونسي على وجه الخصوص”.

وتطرّق اللقاء، كذلك، إلى مسألة علف المواشي والدواجن حيث أشار رئيس الجمهورية إلى “دراسات أعدّها خبراء تونسيون لتوفير هذه الأعلاف دون اللجوء إلى التوريد وسيكون لها الأثر البالغ على توفير اللحوم الحمراء والحليب بجودة أعلى ممّا هي عليه الآن” حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك.

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على ضرورة الإحاطة بالفلاحين وتيسير سبل إقراضهم، مشيرا إلى أن “البنك الوطني الفلاحي يجب أن يتعامل بمرونة تأخذ في الاعتبار الأوضاع التي يعيشها الفلاحون والصيادون خاصة وأن هذه المؤسسة المصرفية أنشأت لغاية تمويلهم بشروط ميسّرة”.

كما أكّد رئيس الجمهورية على “أهمية المحافظة على البذور التونسية لأن تلك المستوردة تجعل الفلاحة ببلادنا رهينة للجهات المصدّرة”.