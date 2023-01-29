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سمير ديلو: “البرلمان الجديد مجرد صورة وأعتبره غير شرعي”

todayيناير 29, 2023 1

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اعتبر الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص سمير ديلو الأحد 29 جانفي 2023 أنّ نتيجة المشاركة في الإنتخابات في الدور الأول والثاني تعد “رقما قياسيا”.

وأضاف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ التسمية مهما اختلفت بين مقاطعة أو عدم إهتمام أو لا مبالاة أو عزوف فذلك يعني أنّ هناك “طرفا دعا إلى الإنتخابات وأنفق أموالا وقام بدعاية وعين هيئة إنتخابات ورغم ذلك 90 بالمائة من الشعب لم يتوجه لصناديق الإقتراع”.

وقال ديلو “هناك سؤال ليس فقط عن المشروعية بل الشريعة أيضا، الإنتخابات هي النقطة الأخيرة في مسار رزنامة الرئيس قيس سعيد والتي بدأت بإستشارة إلكترونية فاشلة وانتهت بدور ثاني فاشل” على حد قوله.

وتابع قائلا”البرلمان الجديد مجرد صورة، أعتبره برلمانا غير شرعي، والمعترفون به قليلون من أنصار الرئيس وتنسيقياته، و الفائزون في الانتخابات بعض النظر عن كفاءاتهم سيجدون أنفسهم في منظومة لها مشكل شرعية ومشروعية”.

كما اعتبر ديلو أنّ نسبة المشاركة حتى وإن كانت مرتفعة فالبرلمان يبقى “دون صلاحيات وكل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية منح لنفسه صلاحيات لا تحق له”.

وأكد أن رئيس الجمهورية “يستفيد من تشتت المعارضة”، مضيفا “نحن لسن فقط في موثع المعارضة بل موقع صمود ورفض للواقع الذي يريده سعيد بتعلة الدعم الشعبي غير أن كل دعواته لم يستجب لها الشعب”.

وشدد محدثنا على أنّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي على حافة الإفلاس بعد سنة ونصف من تفرد سعيد بالسلطة، مضيفا ” لم نقل أن جبهة الخلاص بيدها الحل ويجب أن تحل مكان قيس سعيد والبديل ليس محو الحاضر والرجوع للمستقبل وإنما الذهاب نحو المستقبل بحوار حقيقي إدماجي ليس فيه اقصاء، كما أنّ  ما قبل 25 جويلية ليس أسوء من الحاضر”.

 

الكاتب: waed selmi

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