شاكر عمار: تنظيم رحلة إجلاء للتونسيين المتواجدين في “هاتاي”

قال شاكر عمار، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة، إن جميع التونسيين المقيمين في تركيا بخير، ولم يقع تسجيل أي إصابات أو وفيات، حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المصالح التركية.

وأضاف في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أنه يتم تخصيص رحلة لنجدة وإجلاء عدد من التونسيين المتواجدين في منطقة “هاتاي” وأنهم في الطريق نحو أنقرة، ليقع نقلهم فيما بعد نحو اسطنبول استعدادا لتسهيل عودتهم نحو تونس.

وأوضح شاكر عمار أن خلية الأزمة التي تم تركيزها بصدد إعداد قائمات اسمية للتونسيين الذين مازالوا في المناطق المنكوبة من أجل إجلائهم، وأشار إلى أن معظم التونسيين المقيمين في تركيا متمركزون في مناطق اسطنبول وأنقرة وأنطاليا.

ويشار إلى أن الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، خلف آلاف الوفيات والاصابات.