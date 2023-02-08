شاكر عمار: تنظيم رحلة إجلاء للتونسيين المتواجدين في “هاتاي”

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وأضاف في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أنه يتم تخصيص رحلة لنجدة وإجلاء عدد من التونسيين المتواجدين في منطقة “هاتاي” وأنهم في الطريق نحو أنقرة، ليقع نقلهم فيما بعد نحو اسطنبول استعدادا لتسهيل عودتهم نحو تونس.
وأوضح شاكر عمار أن خلية الأزمة التي تم تركيزها بصدد إعداد قائمات اسمية للتونسيين الذين مازالوا في المناطق المنكوبة من أجل إجلائهم، وأشار إلى أن معظم التونسيين المقيمين في تركيا متمركزون في مناطق اسطنبول وأنقرة وأنطاليا.
ويشار إلى أن الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، خلف آلاف الوفيات والاصابات.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد المندوب الجهوى للفلاحة بالنيابة بباجة، فتحي الماكني، اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأن الأمطار المسجلة بكل مناطق ولاية باجة خلال الأسبوع الجاري ستساهم في تحسين حالة الزراعات وخاصة منها الكبرى، وفي إنقاذ 25 بالمائة من مساحة الزراعات الكبرى المهددة والتي تضرّرت كثيرا نتيجة النقص الكبير للأمطار خلال الأسابيع المنقضية، لكن تأثير هذه الأمطار على السدود ما زال ضعيفا، وفق قوله. وأضاف نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، […]
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