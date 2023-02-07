شاكر عمار: لا وجود لمتضررين تونسيين وفق السلطات التركية

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كما أفاد في تصريح لبرنامج اكسبراسو بأنه تم الإتصال بإحدى التونسييات والتأكد من أنها بصحة جيدة بعد أن فقد التواصل معها في مرحلة أولى، كما يتواصل العمل على الإتصال بالطلبة للتأكد من سلامتهم، داعيا الجالية التونسية إلى الإتصال بالسفارة وتوخي الحذر واتباع توصيات السلطات التركية.
وقال شاكر عمار “إنّه يتم التواصل مع القنصل الشرفي الموجود على عين المكان والذي يمكننا من الحصول على معطيات رسمية في الإبان، علاوة على متابعة آخر التطورات الخاصة فيما يتعلق بهذه الكارثة غير المسبوقة”.
وفيما يتعلق بالمساعدات لفائدة تركيا وسوريا أكّد دعم تونس ومساندتها للشعبين السوري والتركي، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية عن توجيه مساعدات للبلدين، مشيرا إلى إرسال عديد الدول إلى مساعدات في إطار البحث والإنقاذ في ظل كارثة كبرى تتطلب تظافر جهود عديد الدول.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، أن الحركة ليست ضد أي مبادرة سياسية، بما فيها مبادرة إتحاد الشغل، موضحا أن الحركة لم تطلع على مضامين مباردة المنظمة الشغيلة. وأضاف "ننتظر ماذا ستكشف مضامين مبادرة الرباعي الراعي لهذه المبادرة، واذا تمت دعوتنا للإنخراط فيها، سنحدد موقفنا حسب برامجها ومضامينها". وتابع المغزاوي "حركة الشعب تتحاور مع الجميع، على قاعدة أن يصل مسار 25 جويلية إلى بر […]
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