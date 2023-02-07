شاكر عمار: لا وجود لمتضررين تونسيين وفق السلطات التركية

أكّد القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس في تركيا شاكر عمار اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، أنّه وفق الأرقام الرسمية من السلطات التركية لا وجود لضحايا أو متضررين تونسيين جراء الزلزال الذي جد أمس الاثنين، مؤكدا أن السفارة في تواصل مباشر مع الجانب التركي.

كما أفاد في تصريح لبرنامج اكسبراسو بأنه تم الإتصال بإحدى التونسييات والتأكد من أنها بصحة جيدة بعد أن فقد التواصل معها في مرحلة أولى، كما يتواصل العمل على الإتصال بالطلبة للتأكد من سلامتهم، داعيا الجالية التونسية إلى الإتصال بالسفارة وتوخي الحذر واتباع توصيات السلطات التركية.

وقال شاكر عمار “إنّه يتم التواصل مع القنصل الشرفي الموجود على عين المكان والذي يمكننا من الحصول على معطيات رسمية في الإبان، علاوة على متابعة آخر التطورات الخاصة فيما يتعلق بهذه الكارثة غير المسبوقة”.

وفيما يتعلق بالمساعدات لفائدة تركيا وسوريا أكّد دعم تونس ومساندتها للشعبين السوري والتركي، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية عن توجيه مساعدات للبلدين، مشيرا إلى إرسال عديد الدول إلى مساعدات في إطار البحث والإنقاذ في ظل كارثة كبرى تتطلب تظافر جهود عديد الدول.