“شباب بلا حدود”: مخالفات جسيمة أثناء سير عمليات التصويت

أكد أحمد علوش الناطق الرسمي بإسم شباب بلا حدود، اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، أن ملاحظيها الذين تابعوا سير عمليات التصويت، في عديد المراكز ، عاينوا “إقبالا ضعيفا” على التصويت، في بداية يوم الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى رصد ما اعتبرته الجمعية “مخالفات جسيمة”.

ومن المخالفات “الجسيمة” التي رصدها ملاحظو “شباب بلا حدود”، هي منع الملاحظين من الدخول إلى مراكز أو مكاتب التصويت في الفترة الصباحية .. كما تم تسجيل “حالات عنف لفظي”، أمام مركز اقتراع بتونس، بين صحفيين وأعضاء المركز، إضافة الى وجود عدد من مكاتب الاقتراع في الطوابق العلوية و عو ما يمثل عائق امام الناخبين كبار السن وفق الناطق الرسمي للجمعية.

ومن بين التوصيات التي أكد عليها أحمد علوش مزيد رسكلة و تكوين رؤساء مكاتب الاقتراع و أكثر عمل من ناحية الرقابة في الحملات الانتخابية.

أسامة الصويعي