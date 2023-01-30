“شباب بلا حدود”: مخالفات جسيمة أثناء سير عمليات التصويت

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ومن المخالفات “الجسيمة” التي رصدها ملاحظو “شباب بلا حدود”، هي منع الملاحظين من الدخول إلى مراكز أو مكاتب التصويت في الفترة الصباحية .. كما تم تسجيل “حالات عنف لفظي”، أمام مركز اقتراع بتونس، بين صحفيين وأعضاء المركز، إضافة الى وجود عدد من مكاتب الاقتراع في الطوابق العلوية و عو ما يمثل عائق امام الناخبين كبار السن وفق الناطق الرسمي للجمعية.
ومن بين التوصيات التي أكد عليها أحمد علوش مزيد رسكلة و تكوين رؤساء مكاتب الاقتراع و أكثر عمل من ناحية الرقابة في الحملات الانتخابية.
أسامة الصويعي
الكاتب: Rim Hasnaoui
أكد الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، أن عملية الفرز الجهوي قد استُكملت تماما بجميع الهيئات الفرعية. وأوضح المنصري، اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات والخاص بانتخابات مجلس نواب الشعب، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاليا بصدد تلقي كل المحاضر من الهيئات الفرعية (محاضر الفرز الجهوي)، بالقاعة المركزية بقصر المؤتمرات. وأضاف أن مجلس الهيئة سينطلق الآن في دراسة كل المخالفات وذلك على ضوء […]
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