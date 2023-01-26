شركة تونس للطرقات السيارة: الشارات الآلية مجانية في هذه الفترة

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أفاد ابراهيم العبيدي عضو المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي المنضوي تحت منظمة الأعراف كونكت اليوم الخميس 26 جانفي 2023 بأن القطاع يعاني من مغالطات وتهميش وفق قوله، وأشار إلى أن وزارة المالية وظفت اقتطاعات بـ 80 مليما على بطاقات الشحن، مما أثر سلبا على هامش ربح الموزعين والبائعين على غرار محلات الفواكه الجافة. وأضاف ابراهيم العبيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن بائعي بطاقات الشحن […]