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الأخبار

شركة تونس للطرقات السيارة: الشارات الآلية مجانية في هذه الفترة

todayيناير 26, 2023

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أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغ لها، أنها تضع على ذمة مستعملي الطريق السيارة الشارات الآلية مجانا بصفة استثنائية، حيث يتم خلاص معلوم الشحن فقط، وذلك بداية من اليوم الخميس 26 جانفي إلى غاية 29 جانفي بجميع نقاط البيع.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي تحسبا لما يمكن أن يطرأ من اضطراب على حركة العبور بمحطّات الاستخلاص خلال فترة الإضراب المعلن يومي 30 و31 جانفي 2023، ولتسهيل عملية العبور.

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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