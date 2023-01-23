صعوبات المؤسسات الاقتصاديّة محور لقاء نمصية بوفد من منظمة الأعراف

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وأشارت نمصية خلال الاجتماع إلى الإكراهات، التي فرضها الظرف الاقتصادي الراهن بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحدّيات، التّي تعرفها تونس على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه من حرص على تحقيق التوازن على مستوى ميزانية الدّولة.
كما أكدت نمصيّة على أنّ الأحكام، التّي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائيّة وتوجيهها للأهداف، التي وضعت من أجلها.
وأشارت إلى أهميّة العمل من أجل إنجاح برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتضافر كل الجهود للعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.
من جهته بيّن، رئيس اتحاد الأعراف، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب.
ودعا إلى العمل على مزيد مقاومة الاقتصاد الموازي وتنشيط الاستثمار في الطاقات المتجدّدة فضلا عن مزيد تخفيف المعاليم الديوانية على المدخلات الضرورية للتصنيع نظرا لدورها في تعزيز نشاط المؤسسات المصنعة وتنمية قدرتها التنافسية.
واتفق الطرفان على مزيد تكثيف التشاور وتعزيز التواصل لأجل تذليل الصعوبات، التي تعترض المؤسسة الاقتصاديّة ومعاضدتها وتوفير المناخ الملائم لها، كما اتفقا على مواصلة العمل المشترك في اتجاه إيجاد الآليات الضرورية لدفع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته على المستوى الكلّي، حسب ما جاء على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أدانت تونس إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد "في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم". وأكدت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، أن "هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان". وحذرت تونس في بيان […]
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