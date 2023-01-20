طقس الجمعة 20 جانفي: أجواء باردة وأمطار متفرقة

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وتعد شدة الرياح بالمناطق الساحلية، وبالمرتفعات وبالجنوب أين تكون مثيرة للرمال والأتربة أبرز العناصر الجوية، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكد وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الخميس 19 جانفي على هامش زيارة إلى ولاية المهدية، الإنطلاق في "تنفيذ خطة استراتيجية لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية في تونس ومجابهة النقص الحاصل في بعض الأدوية". وأوضح وزير الصحة أنّ الهدف يتمثل في "إستشراف المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم المس منه وخاصة الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة". وكشف مرابط عن عمل الوزارة "على إنتداب 5 آلاف متعاقد خلال العام الجاري بغاية […]
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