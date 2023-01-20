طقس الجمعة 20 جانفي: أجواء باردة وأمطار متفرقة

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أكد وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الخميس 19 جانفي على هامش زيارة إلى ولاية المهدية، الإنطلاق في "تنفيذ خطة استراتيجية لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية في تونس ومجابهة النقص الحاصل في بعض الأدوية". وأوضح وزير الصحة أنّ الهدف يتمثل في "إستشراف المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم المس منه وخاصة الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة". وكشف مرابط عن عمل الوزارة "على إنتداب 5 آلاف متعاقد خلال العام الجاري بغاية […]