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طقس الجمعة 20 جانفي: أجواء باردة وأمطار متفرقة

todayيناير 20, 2023

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يتميز طقس اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأجواء باردة مستمرة بالشمال والمرتفعات حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 9 و14 درجة وتكون بين 14 و18 درجة ببقية الجهات، مغ ظهور أمطار متفرقة متوقعة بالشمال وتكتسي صبغة رعدية بأقصى الشمال، وصحو منتظر ببقية المناطق.

وتعد شدة الرياح بالمناطق الساحلية، وبالمرتفعات وبالجنوب أين تكون مثيرة للرمال والأتربة أبرز العناصر الجوية، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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