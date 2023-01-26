طقس الخميس 26 جانفي 2023

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هذا ومن المتوقع تهاطل أمطار متفرقة ورعدية بالسواحل الشمالية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، وتظهر سحب عابرة لا غير ببقية الجهات.
أما نشاط الرياح فيتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
ثمّن وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 مستوى علاقات التّعاون الصحّي بين الجمهورية التونسية ودولة النيجر في عدّة مجالات ومنها بالخصوص التّكوين والسياحة العلاجيّة، وذلك على هامش لقائه وزير الصحة لدولة النيجر. وقدم الوزير علي مرابط بالمناسبة لمحة عن أهم الإستراتيجيات الوطنية لمشروع تصنيع اللقاحات وتحسين جودة الخدمات الصحية والتحكم في التقنيات الطبية والجراحية المتطورة. من جانبه عبّر وزير الصحة النيجري وفق بلاغ صادر عن وزارة […]
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