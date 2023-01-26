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طقس الخميس 26 جانفي 2023

todayيناير 26, 2023

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يتميز طقس اليوم الخميس 26 جانفي 2023 بتواصل الأجواء الباردة لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و14 درجة وتكون في حدود 5 درجات بالمرتفعات، وتميز ظاهرة الجليدة الساعات الأولى للنهار بالمرتفعات ومن ثم بعض التساقطات الثلجية.

هذا ومن المتوقع تهاطل أمطار متفرقة ورعدية بالسواحل الشمالية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، وتظهر سحب عابرة لا غير ببقية الجهات.

أما نشاط الرياح فيتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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