طقس مُمطر مع رياح قوية

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هذا ومن المنتظر تسجيل انخفاض نسبي في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 8 و13 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون في حدود 5 درجات بالمرتفعات، وبين 13 و17 درجة في بقية الجهات.
وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري حيث يكون البحر هائج إلى شديد الهيجان، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
تشهد منطقة بودرياس الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية و التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بداية من ليلة الخميس تساقط الثلوج ، كما تشهد القصرين المدينة وعدد من المعتمديات تساقط لكميات قليلة من الأمطار . يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بالتنسيق مع اللجان المحلية على أهبة الإستعداد للتدخل عند الضرورة و تم ضبط كافة الإستعدادات ووضع الإمكانيات المادية و اللوجيستية اللازمة. فدوة القرمازي
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