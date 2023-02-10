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الأخبار

طقس مُمطر مع رياح قوية

today10/02/2023

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يتميز طقس اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بتهاطل أمطار متفرقة ورعدية متواصلة بالشمال ومحليا في الوسط والجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي في الصباح مع تساقط البرد بأماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمرتفعات الغربية للبلاد.

هذا ومن المنتظر تسجيل انخفاض نسبي في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 8 و13 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون في حدود 5 درجات بالمرتفعات، وبين 13 و17 درجة في بقية الجهات.

وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري حيث يكون البحر هائج إلى شديد الهيجان، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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