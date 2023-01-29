عتيد: نقص في عدد أعضاء المكاتب وترك صندوق اقتراع بمفرده 

Express Radio Le programme encours
الكاتب: Asma Mouaddeb
توقع نائب رئيس الهيئة العليا للمستقلة للإنتخابات، ماهر الجديدي، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، ارتفاع نسبة الإقبال على الإنتخابات بعد غلق جميع مراكز الإقتراع، موضحا أنّ مجلس الهيئة سيعقد نقطة اعلامية مع الساعة السابعة ونصف مساء بقصر المؤتمرات العاصمة. وقال الجديدي، "نتوقع أن تتجاوز نسبة الإقبال، الـ10 بالمائة.."، مبينا أن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية للدور الثاني سيتم الإعلان عنها في غضون يومين لتنطلق مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية. […]
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