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الأخبار

عتيد: نقص في عدد أعضاء المكاتب وترك صندوق اقتراع بمفرده 

todayيناير 29, 2023

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أكد ممثل جمعية عتيد من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بولاية المنستير، اليوم الأحد 29 جانفي 2023 ناجي جمعة، أنه تم رصد ضعف نسب الإقبال على التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بولاية المنستير، وعدم مبالاة الناخبين.

وأضاف جمعة أنه تم تسجيل تراجع في عدد المخالفات الانتخابية مقارنة بالدور الأول، مؤكدا رصد نقص في عدد أعضاء المكاتب في عدد من مراكز الاقتراع، وترك الصندوق بمفرده.
كما أكد تسجيل محاولات التأثير على الناخبين من قبل عدد من المرشحين.

رحمة خنتوش

الكاتب: Asma Mouaddeb

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