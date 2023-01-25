عدنان بوعصيدة: “البلديات هي أكبر مستهلك للكهرباء”

انعقد يوم دراسي من تنظيم الجامعة الوطنية للبلديات التونسية لتقديم مشروع “النجاعة الطاقية بالمباني العمومية في بلدان حوض المتوسط” و”المذكرة السياسية حول النجاعة الطاقية في المباني البلدية في تونس، اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 في الحمامات الجنوبية، بحضور رؤساء البلديات والمؤسسات الوطنية للطاقة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز.

وقد أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على التحديات التي تواجه البلديات في المحافظة على البيئة وتطوير الطاقة المستدامة وأهمية الاستثمار الدائري.

وفي هذا الإطار قامت الجامعة بإصدار ميثاق البلديات لحماية المناخ وإلزامها على العمل على توعية المواطن حول المناخ.

ومن جانب آخر تم الإتفاق مع وزارة الفلاحة والوكالة العقارية للصناعة على غرس 50 ألف شجرة في الخمس سنوات القادمة وتوفيرها حسب خصائص كل منطقة بلدية.

كما أكد بوعصيدة أهمية ترشيد الطاقة “بما أن البلديات هي أكبر مستهلك للكهرباء بحوالي 300 مليون دينار سنويا لذلك من المهم ايجاد حلول وقوانين جديدة تساعد على توفير وارشاد استهلاك الطاقة” وفق قوله.

أسامة الصويعي