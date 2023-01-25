عدنان بوعصيدة: “البلديات هي أكبر مستهلك للكهرباء”

Express Radio Le programme encours
كما أكد بوعصيدة أهمية ترشيد الطاقة “بما أن البلديات هي أكبر مستهلك للكهرباء بحوالي 300 مليون دينار سنويا لذلك من المهم ايجاد حلول وقوانين جديدة تساعد على توفير وارشاد استهلاك الطاقة” وفق قوله.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 25, 2023 1
أفاد شكري دجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، بأن 90 بالمائة من الزراعات في تونس مطرية وأشار إلى أن الأمطار الأخيرة تمركزت في الشمال وأقصى الشمال الغربي. وأضاف شكري دجبي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن إيرادات السدود لم تتجاوز 20 مليون متر مكعب وهي كمية بسيطة، وأشار إلى نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 28 بالمائة. وبيّن أن سد سيدي البراق يحتوي […]
تعليقات (0)