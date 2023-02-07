غرفة التجارة والصناعة: قانون المالية أثقل كاهل المؤسسات الإقتصادية

Express Radio Le programme encours
وأضاف بن عبد السلام، خلال ندوة صحفية للغرفة تحت عنوان “قراءة في قانون المالية لسنة 2023″، أن المؤسسات الإقتصادية أصبح لها ضغط جبائي كبير، وقانون المالية لهذه السنة لم يقدم أي تطمينات أو اجراءات لدعم هذه المؤسسات.
وأفاد نائب رئيس الغرفة بأنه سيتم التواصل مع وزارة المالية، للتخفيض من الإجراءات الجبائية.
وحول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي، قال بن عبد السلام “إن هذا الترفيع سيحد من نسبة إستثمار الشركات ومردوديتها اليومية”.
من جهتها اعتبرت حنان مرزوق مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية، أن الظرفية الاقتصادية لهذه السنة تعتبر صبعة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة.
وأكدت أنّ قانون المالية لسنة 2023، يتضمن عديد الإجراءات الإيجابية، ويندرج في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي الذي أعلنت عنه الحكومة وفق تعبيرها.
كما أضافت المديرة بوزارة المالية، أن قانون المالية يدعم الدور الاجتماعي للدولة من خلال العناية بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، ويتضمن إجراءات لمساندة المؤسسات الإقتصادية وهناك سوء قراءة للقانون ولا يمكن إرضاء جميع القطاعات وفق قولها.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكّد القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس في تركيا شاكر عمار اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، أنّه وفق الأرقام الرسمية من السلطات التركية لا وجود لضحايا أو متضررين تونسيين جراء الزلزال الذي جد أمس الاثنين، مؤكدا أن السفارة في تواصل مباشر مع الجانب التركي. كما أفاد في تصريح لبرنامج اكسبراسو بأنه تم الإتصال بإحدى التونسييات والتأكد من أنها بصحة جيدة بعد أن فقد التواصل معها في مرحلة أولى، كما يتواصل […]
تعليقات (0)