“فائض في الميزان التجاري الغذائي..”

أفاد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 18 مارس بأنّ الميزان التجاري الغذائي حقق فائضا بـ 1.1 مليون دينار حيث بلغت نسبة التغطية 100.1 بالمائة.

وبيّن بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ الصادرات الغذائية زادت بنسبة 15.9 بالمائة وبلغت قيمتها 1 مليار و289.9 مليون دينار، في حين ارتفعت الواردات بـ 3 بالمائة بقيمة 1 مليار و288.8 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2023.

وزادت صادرات زيت الزيتون بـ 29.6 بالمائة حيث قدرت المداخيل بـ 663.9 مليون دينار، هذا وتراجعت الكميات المصدرة ب8.2 بالمائة، حيث تم تصدير 43.6 الف طن ما يمثل 51.5 بالمائة من الصادرات.

وارتفع سعر التصدير بـ 41.2 بالمائة إذ بلغ سعر اللتر من الزيت المصدر 15.23 دينار، وارتفعت صادرت التمور بنسبة 5 بالمائة حيث مثلت 17.1 من الصادرات.

في المقابل مثلت الحبوب نسبة 56.8 بالمائة من الواردات بقيمة 731.4 مليون دينار، ومثلت الزيوت النباتية نسبة 14.6 بالمائة من الصادرات.

وأشار بن ريانة إلى الشراءات التي يقوم بها ديوان الحبوب تباعا، متوقعا زيادة الواردات الغذائية خاصة في ظل الجفاف، ما يعني تراجع في نسبة تغطية الصادرات بالواردات.