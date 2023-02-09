فريد بلحاج: ضرورة توسيع الوصول إلى الخدمات المالية في كل القطاعات الإقتصادية

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وأضاف خلال كلمة ألقاها بمناسبة المشاركة في ندوة الأيام السنوية لنادي مسيري البنوك والمؤسسات المالية الإفريقية حول موضوع “أي تشريع مصرفي للإقتصاديات الافريقية” أنّ المسار لا يزال طويلا في البلدان الإفريقية فيما يتعلق بتجديد العقد الإجتماعي بين الدولة والمواطن، الذي عليه أن يكون صاحب قرار ومنفتحا على الجانب الإقتصادي، مشددا على أهمية التنمية المالية وعلاقتها بالنمو الإقتصادي.
كما شدّد على ضرورة توسيع الوصول إلى الخدمات المالية في كل القطاعات الإقتصادية، مشيرا إلى أنّ إفريقيا شهدت تحسنا كبيرا فيما يتعلق بـخدمات “إرسال الأموال عبر الهاتف” وإستلامها عبر مختلف دول العالم.
كما بيّن أهمية تعزيز قدرة المؤسسات والنظام القانوني لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا التأثير المباشر للأزمة الإقتصادية العالمية على الدول الإفريقية، مشددا على ضرورة قيامها بإصلاحات فيما يتعلق بضعف الأنظمة المالية المحلية مقارنة بتجارب مناطق أخرى.
الكاتب: waed selmi
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 9 فيفري 2023 خلال لقائه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أنّ الفلاحة على غرار عدد من القطاعات الأخرى، هي قطاع يتصل بسيادة الدولة والأمن الغذائي هو جزء من الأمن القومي، "ويجب إيلاء هذا القطاع المكانة التي تستحق كما يجب إحاطة الفلاحين ومن يعملون في الصيد البحري بالعناية اللازمة". كما تم التطرق لمشكلة المياه، حيث تم التعرض لعدد من المشاريع […]
today09/02/2023 2
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