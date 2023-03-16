قطاع مكونات السيارات في تونس: رقم معاملات بـ 2 مليار أورو سنويا

Express Radio Le programme encours
وأضاف وسام البدري لدى مداخلته في برنامج لكسبراس، خلال برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول قطاع السيارات ومكونات السيارات في تونس، أن القطاع مهم وحساس ومن شأنه المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأشار إلى غياب البنية التحتية الصناعية القادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وأوضح أن تدخل الدولة لتوفير البنية التحتية المناسبة وفقا لاستراتيجية واضحة يمكن أن يزيد في استقطاب المستثمرين.
وبيّن أمين مال “Tunisia Automotive Association” أن المسؤولية المجتمعية للقطاع مهمة جدا بالنظر لأهمية عنصر مواطن الشغل التي يوفرها القطاع.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 39 2
شرعت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في اجتماعها صباح اليوم الخميس، 16 مارس 2023 في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، وفق بلاغ أصدره المجلس. وأوضح البلاغ أن عملية الصياغة ستكون وفق منهجية العمل التي ضبطتها اللجنة في اجتماعها يوم أمس، والمبنية على الاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه بتاريخ 2 فيفري 2015 وبجملة من الأنظمة الداخلية المعتمدة في التجارب المقارنة وعدد من المشاريع المقترحة من قبل أعضاء […]
today16/03/2023 68 1