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الأخبار

قطاع مكونات السيارات في تونس: رقم معاملات بـ 2 مليار أورو سنويا

today16/03/2023 333 2

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أكد وسام البدري أمين مال الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات “Tunisia Automotive Association” اليوم الخميس 16 مارس 2023، أن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يوفر حوالي 100 ألف موطن شغل ويضم حوالي 270 شركة منها 160 شركة أجنبية، ويحقق رقم معاملات يناهر 2 مليار أورو سنويا.

وأضاف وسام البدري لدى مداخلته في برنامج لكسبراس، خلال برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول قطاع السيارات ومكونات السيارات في تونس، أن القطاع مهم وحساس ومن شأنه المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأشار إلى غياب البنية التحتية الصناعية القادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وأوضح أن تدخل الدولة لتوفير البنية التحتية المناسبة وفقا لاستراتيجية واضحة يمكن أن يزيد في استقطاب المستثمرين.

وبيّن أمين مال “Tunisia Automotive Association” أن المسؤولية المجتمعية للقطاع مهمة جدا بالنظر لأهمية عنصر مواطن الشغل التي يوفرها القطاع.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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