play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

إقتصاد

قطاع نقل الطرود والبضائع: 500 شركة في تونس نصفها فقط تنشط بصفة منظمة

today09/02/2023

Background
share close

قال خيري الحاج سليمان نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود والبضائع المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 9 فيفري 2023، إن قطاع النقل السريع للطرود والبضائع يمثل 6 إلى 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود والبضائع لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن القطاع يضم 500 شركة ناشطة في تونس، منها 250 شركة منظمة، وتوفر إجمالا 10 آلاف موطن شغل بصفة مباشرة و11 ألف موطن شغل بصفة غير مباشرة، بحساب 1500 موطن شغل جديد كل سنة.

وأشار إلى النقص الملموس على مستوى الإطار التشريعي المنظم للقطاع، مما فتح المجال لنشاط شركات بصفة غير منظمة ودون التصريح بنشاطها لدى مصالح الدولة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل، لتنظيم القطاع، وفق قوله.

ودعا إلى أهمية فتح حوار بين المهنيين ومصالح الدولة لتنظيم القطاع وحماية المتمتع بالخدمات من جهة والشركات المنظمة المسدية لهذه الخدمات من جهة أخرى.

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

مندوب الفلاحة بسليانة: وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية

أكد منصف الهرمي المندوب الجهوي للفلاحة في سليانة اليوم الخميس 9 فيفري 2023 أن مخزون السدود في سليانة وهي 3 سدود لا يتجاوز 8 مليون متر مكعب من إجمالي طاقة استيعاب تقدر بـ 44 مليون متر مكعب، وأفاد بأن الموارد المائية في سدود ولاية سليانة تكاد تكون منعدمة للسنة الثالثة على التوالي. كما اعتبر منصف الهرمي في تصريح لاكسبراس أف أم، أن وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية نتيجة انحباس الأمطار، […]

today09/02/2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%