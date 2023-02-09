قطاع نقل الطرود والبضائع: 500 شركة في تونس نصفها فقط تنشط بصفة منظمة

قال خيري الحاج سليمان نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود والبضائع المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 9 فيفري 2023، إن قطاع النقل السريع للطرود والبضائع يمثل 6 إلى 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود والبضائع لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن القطاع يضم 500 شركة ناشطة في تونس، منها 250 شركة منظمة، وتوفر إجمالا 10 آلاف موطن شغل بصفة مباشرة و11 ألف موطن شغل بصفة غير مباشرة، بحساب 1500 موطن شغل جديد كل سنة.

وأشار إلى النقص الملموس على مستوى الإطار التشريعي المنظم للقطاع، مما فتح المجال لنشاط شركات بصفة غير منظمة ودون التصريح بنشاطها لدى مصالح الدولة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل، لتنظيم القطاع، وفق قوله.

ودعا إلى أهمية فتح حوار بين المهنيين ومصالح الدولة لتنظيم القطاع وحماية المتمتع بالخدمات من جهة والشركات المنظمة المسدية لهذه الخدمات من جهة أخرى.