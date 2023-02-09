قطاع نقل الطرود والبضائع: 500 شركة في تونس نصفها فقط تنشط بصفة منظمة

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وأضاف نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود والبضائع لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن القطاع يضم 500 شركة ناشطة في تونس، منها 250 شركة منظمة، وتوفر إجمالا 10 آلاف موطن شغل بصفة مباشرة و11 ألف موطن شغل بصفة غير مباشرة، بحساب 1500 موطن شغل جديد كل سنة.
وأشار إلى النقص الملموس على مستوى الإطار التشريعي المنظم للقطاع، مما فتح المجال لنشاط شركات بصفة غير منظمة ودون التصريح بنشاطها لدى مصالح الدولة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل، لتنظيم القطاع، وفق قوله.
ودعا إلى أهمية فتح حوار بين المهنيين ومصالح الدولة لتنظيم القطاع وحماية المتمتع بالخدمات من جهة والشركات المنظمة المسدية لهذه الخدمات من جهة أخرى.
الكاتب: Asma Mouaddeb
اتحاد الصناعة والتجارة الجامعة الوطنية للنقل خيري الحاج سليمان
أكد منصف الهرمي المندوب الجهوي للفلاحة في سليانة اليوم الخميس 9 فيفري 2023 أن مخزون السدود في سليانة وهي 3 سدود لا يتجاوز 8 مليون متر مكعب من إجمالي طاقة استيعاب تقدر بـ 44 مليون متر مكعب، وأفاد بأن الموارد المائية في سدود ولاية سليانة تكاد تكون منعدمة للسنة الثالثة على التوالي. كما اعتبر منصف الهرمي في تصريح لاكسبراس أف أم، أن وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية نتيجة انحباس الأمطار، […]
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