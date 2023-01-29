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قفصة، ايقاف شخص كان بصدد توزيع الأموال على الناخبين

todayيناير 29, 2023

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تمكنت صباح اليوم، الأحد 29 جانفي 2023، فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بقفصة من إيقاف شخص كان بصدد توزيع الاموال على الناخبين امام مراكز الاقتراع بمدينة قفصة.

وقد بلغت نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع بالدائر الانتخابية بولاية قفصة الى حدود الساعة العاشرة صباحا 3٫58 بالمائة من اجمال المسجلين بالسجل الانتخابي بالولاية.
وللإشارة فق فتحت  صباح اليوم، 179 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة ابوابها في التوقيت العادي لاستقبال 281701 مسجل بالسجل الانتخابي للادلاء بأصواتهم لاختيارأربعة نواب سيمثلون ولاية في المجلس النيابي القادم.

وكات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد دعت جميع الناخبين المسجلين اختياريا وآليا في 131 دائرة انتخابية المعنية بالدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، للتصويت اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وذلك باستثناء الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية التي استوفت عملية الاقتراع فيها منذ الدور الأول.

 

حسام الدلالي 

الكاتب: Rim Hasnaoui

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