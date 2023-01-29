قفصة، ايقاف شخص كان بصدد توزيع الأموال على الناخبين

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الأحد 29 جانفي 2023، خلال النقطة الإعلامية الثانية للهيئة، أنّ نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من الساعة الثامنة إلى حدود 11 صباحًا، تقدّر بـ4.71%. وأضاف بوعسكر: "توجّه إلى مراكز ومكاتب الاقتراع 369 ألفا و561 ناخبًا، أي بنسبة 4.71%، وهذه النسبة تعتبر أفضل من نسب الإقبال في الدور الأول في التوقيت نفسه" مشددًا على أنها نسبة محترمة. ويتوزّع المصوّتون حسب […]