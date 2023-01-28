قفصة: بداية توزيع المواد الإنتخابية على مراكز الإقتراع

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وتضم الدائرة الإنتخابية بولاية قفصة 281701 ناخب وناخبة موزعين على 4 دوائر إنتخابية لإختيار أربع نواب من مجموع ثماني مترشحين.
حسام الدلالي
الكاتب: waed selmi
إنطلقت صباح اليوم السبت 28 جانفي 2023 عملية توزيع صناديق الإقتراع من طرف الوحدات العسكرية والأمنية وذلك انطلاقا من مقر الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين. ويتم توزيع الصناديق بكافة المراكز بالدوائر الإنتخابية ال6 بولاية القصرين والبالغ عددها 303 مركز موزعين على 511 مكتب إقتراع. و للإشارة فإن عدد المترشحين للدور الثاني للإنتخابات التشريعية بالدوائر الإنتخابية بالولاية يبلغ 12 مترشحا. وتقام الإنتخابات التشريعية في دورها الثاني يوم غد الأحد 29 جانفي 2023، […]
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