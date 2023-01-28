قفصة: بداية توزيع المواد الإنتخابية على مراكز الإقتراع

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إنطلقت صباح اليوم السبت 28 جانفي 2023 عملية توزيع صناديق الإقتراع من طرف الوحدات العسكرية والأمنية وذلك انطلاقا من مقر الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين. ويتم توزيع الصناديق بكافة المراكز بالدوائر الإنتخابية ال6 بولاية القصرين والبالغ عددها 303 مركز موزعين على 511 مكتب إقتراع. و للإشارة فإن عدد المترشحين للدور الثاني للإنتخابات التشريعية بالدوائر الإنتخابية بالولاية يبلغ 12 مترشحا. وتقام الإنتخابات التشريعية في دورها الثاني يوم غد الأحد 29 جانفي 2023، […]