كريم بقير وزهرة سليم: “هذه رسالتنا إلى الشباب التونسي..”

أكد كريم بقير أحد مؤسسي “انستاديب” “instadeep”، اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، أن سر نجاح المؤسسة هي العمل الثنائي والتشاركية، والتشبث والإرادة لتحقيق حلمنا وفق تعبيره.

وأشار، بقير خلال تدخله في برنامج إكسبريسو، إلى وجود تسهيلات من قبل الدولة التونسية في بداية مشواره المهني خاصة من قبل دار المصدر، مبينا أيضا شغفه وحبه للذكاء الإصطناعي، وباحث في هذا المجال.

وأضاف، أنّ الشركة كانت في البداية فكرة بحث علمي، ثم تم التعامل مع شركة “قوقل”، قائلا “يمكن الوصول والابتكار والتجديد والوصول بنجاحات عبر كفاءات تونسية..”

وتابع “اليوم الحلم أصبح حقيقة، وحلمنا تقديم الأمل للشباب، وأن المستحيل ليس تونسي.. وعلى الشباب الإيمان بقدراتهم والتحلي بالصبر والعمل ثم العمل لتحقيق أهدافهم وأحلامهم “.

وقد أعلنت شركة بيونتيك BionTech الألمانية الناشطة في مجال التكنلوجيا الحيوية عن الإستحواذ على الشركة التونسية الناشئة انستاديب InstaDeep المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في صفقة بلغت قيمتها 410 مليون أورو أي ما يفوق 1.3 مليار دينار.

وفي هذا الإطار قال كريم بقير، ” أن أكبر عملية بيع حدث في الذكاء الإصطناعي في العالم..”

وأضاف، ضيف برنامج اكسبريسو “هدفي وضع تونس على خارطة طريق الذكاء الإصطناعي، في العالم العربي وعلى المستوى الإفريقي، مؤكدا أنّ تونس تملك كفاءات للوصول للعالمية وخلق عديد المشاريع.

من جهتها، أكدت زهرة سليم أحد مؤسسي “انستاديب” “instadeep”، أن أول خطوة في استعمال الذكاء الإصطناعي كانت في برشلونة، مبيّنة أن سر نجاح هو العزيمة والعمل الدائم والتشبث للنهاية.

وأشارت سليم، إلى أنّها متحصلة على شهادة بكالوريا آداب،لكن لديها العزيمة لمعرفة الألات التكنولوجية وطريقة عملها، قائلة “سر النجاح هو العمل و “الراس الصحيح..”

وبيّنت ضيفة البرنامج، على أنّ المؤسسة تعمل منذ سنوات مع شركة شركة بيونتيك BionTech الألمانية الناشطة في مجال التكنلوجيا الحيوية، لإيجاد لقاح ضد مرض السرطان، قائلة “هذا حلم فريق العمل وهدف المؤسسة..”

وقالت زهرة سليم لباعثي المؤسسات الناشئة،” يجب أن يكون لكم الأمل والصبر، والتشبث حتى النهاية للوصول للنجاح وتحقيق أحلامكم..”

وقد تمّ، يوم السبت الماضي، في قصر الحكومة بالقصبة، تكريم رائدي الأعمال التونسيين الشابين، كريم بقير وزهرة سليم.

وقالت بودن “إنّ قصّة InstaDeep هي قصّة إستثنائية تمثِّل نموذجا للنجاح والتفوُّق يحتذى به من قبل شبابِنا إذ يجسد الذكاء التونسي المُجدّد في مجال “الذكاء الاصطناعي”. قصّة النجاح هذه ليست وليدة الصدفة بل هي ثمرة العمل الدؤوب والمثابرة ودليل على جهود الدولة على توفير مناخ محفز على المبادرة وبعث المشاريع”.

وللتذكير فإن بداية شركة “انستا ديب” insta Deep العالمية المتخصصة في تصميم انظمة الذكاء الاصطناعي والتي أسّسها كريم بقير مع زهرة سليم في سنة 2014 كانت بجهازي حاسوب و مبلغ 5 الاف دينار لتصبح لاحقا من الشركات البارزة التي تنشط في مجال الذكاء الإصطناعي في العالم.

ويشار إلى أنّ شركة بيونتيك الألمانية تأسّست في عام 2008 على يد أوغور شاهين وزوجته أوزلم تورجي، وهما ألمانيان من أصول تركية.

وركزت الشركة على تطوير علاجات ضد أمراض السرطان.

واثر ظهور فيروس كورونا دخلت في شراكة مع مختبر فايزر الأمريكي لتطوير لقاح ضدّ فيروس كورونا.