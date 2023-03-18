لجنة النظام الداخلي تتباحث إعتماد نظام الكتل بالبرلمان

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الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض الطلبة أثناء دراستهم وبطالة أصحاب الشهائد العليا وإيجاد الحلول الناجعة مثل محور الندوة العلمية تضمنت 5 جلسات علمية و 28 مداخلة. وتمحورت حول التوجيه المدرسي بين الميولات والتطلعات و التوجيهي الجامعي بين القرار الفردي و متطلبات سوق الشغل و التي ينظمها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بالاشتراك مع الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم الاجتماع و ومخبر بحث التربية و العرفان و التكنولوجيا التربوية […]