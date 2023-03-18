لجنة النظام الداخلي تتباحث إعتماد نظام الكتل بالبرلمان

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وخُصّصت الجلسة للتداول حول الفصول المتعلّقة بالكتل داخل مجلس نواب الشعب. ودار الحوار في البداية حول مبدإ اعتماد نظام الكتل وفق ما نصّ عليه الفصل 62 من الدستور.
كما تمحور النقاش بين أعضاء اللجنة حول مفهوم هذا التشكّل البرلماني، والتسمية التي يمكن اعتمادها، فضلا عن أهداف تكوين الكتلة وعدد أعضائها.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
today18/03/2023 38 3
الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض الطلبة أثناء دراستهم وبطالة أصحاب الشهائد العليا وإيجاد الحلول الناجعة مثل محور الندوة العلمية تضمنت 5 جلسات علمية و 28 مداخلة. وتمحورت حول التوجيه المدرسي بين الميولات والتطلعات و التوجيهي الجامعي بين القرار الفردي و متطلبات سوق الشغل و التي ينظمها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بالاشتراك مع الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم الاجتماع و ومخبر بحث التربية و العرفان و التكنولوجيا التربوية […]