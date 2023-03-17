play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

لدعم القدرة التنافسية .. مجمع المغازة العامة يرفع في رأس ماله

today17/03/2023 98 2

Background
share close

قرر مجمع المغازة العامة الترفيع في رأس ماله، وأكد أحمد بن غازي رئيس مجلس ادارة المغازة العامة، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أن قرار الترفيع، يقدر ب52 مليون دينار، وذلك في إطار تطوير نشاط الشركة.

وقال بن غازي، “رغم الظرف الأقتصادي الصعب، فان مجمع المغازة العامة تمكن من التأقلم، وتوفير منتوجات ذات جودة عالية، وبأحسن الأسعار.”

من جهته أكد الطيب البياحي، صاحب شركة المغازة العامة، أنه رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية والمحلية، ورغم الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، فان قرار الزيادة في رأس مال المجمع يأتي في اطار دعم القدرة التنافسية للشركة، ولتطوير الامكانيات المالية والشراءات في أحسن الظروف.

وقال البياحي، أن هدف المغازة العامة مراعاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي. هذا وأشار البياحي إلى أن المغازة العامة أطلقت، منتوجات خاصة بها تحمل علامة “كل يوم” و”جام” بجودة عالية واسعار في متناول المقدرة الشرائية للمواطن.

 

*ريم الحسناوي

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

الرياحي: “أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في كل المجالات..”

قال أماني الرياحي رئيسة المجمع الخاص بالمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال "WE TIC" اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ النساء العاملات في مجالات التكنولوجيا لا تتركز فقط في العاصمة وإنما توجد في الوسط والجنوب أيضا. وأضافت الرياحي على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنّ المجمع يضم 13 شركة في ثلاث مجالات رئيسية. وأوضحت أنّ مجمع "WE TIC" […]

today17/03/2023 43

التسجيلات

Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
0%