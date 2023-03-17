لدعم القدرة التنافسية .. مجمع المغازة العامة يرفع في رأس ماله

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وقال بن غازي، “رغم الظرف الأقتصادي الصعب، فان مجمع المغازة العامة تمكن من التأقلم، وتوفير منتوجات ذات جودة عالية، وبأحسن الأسعار.”
من جهته أكد الطيب البياحي، صاحب شركة المغازة العامة، أنه رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية والمحلية، ورغم الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، فان قرار الزيادة في رأس مال المجمع يأتي في اطار دعم القدرة التنافسية للشركة، ولتطوير الامكانيات المالية والشراءات في أحسن الظروف.
وقال البياحي، أن هدف المغازة العامة مراعاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي. هذا وأشار البياحي إلى أن المغازة العامة أطلقت، منتوجات خاصة بها تحمل علامة “كل يوم” و”جام” بجودة عالية واسعار في متناول المقدرة الشرائية للمواطن.
*ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
قال أماني الرياحي رئيسة المجمع الخاص بالمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال "WE TIC" اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ النساء العاملات في مجالات التكنولوجيا لا تتركز فقط في العاصمة وإنما توجد في الوسط والجنوب أيضا. وأضافت الرياحي على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنّ المجمع يضم 13 شركة في ثلاث مجالات رئيسية. وأوضحت أنّ مجمع "WE TIC" […]