لدعم القدرة التنافسية .. مجمع المغازة العامة يرفع في رأس ماله

قرر مجمع المغازة العامة الترفيع في رأس ماله، وأكد أحمد بن غازي رئيس مجلس ادارة المغازة العامة، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أن قرار الترفيع، يقدر ب52 مليون دينار، وذلك في إطار تطوير نشاط الشركة.

وقال بن غازي، “رغم الظرف الأقتصادي الصعب، فان مجمع المغازة العامة تمكن من التأقلم، وتوفير منتوجات ذات جودة عالية، وبأحسن الأسعار.”

من جهته أكد الطيب البياحي، صاحب شركة المغازة العامة، أنه رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية والمحلية، ورغم الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، فان قرار الزيادة في رأس مال المجمع يأتي في اطار دعم القدرة التنافسية للشركة، ولتطوير الامكانيات المالية والشراءات في أحسن الظروف.

وقال البياحي، أن هدف المغازة العامة مراعاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي. هذا وأشار البياحي إلى أن المغازة العامة أطلقت، منتوجات خاصة بها تحمل علامة “كل يوم” و”جام” بجودة عالية واسعار في متناول المقدرة الشرائية للمواطن.

*ريم الحسناوي