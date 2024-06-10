مجلس وزاري يقر اعتماد نفس سعر قبول الحبوب لصابة 2023

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الاثنين 10 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في انجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب 2023-2024، وبرنامج المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2024، والاستعداد للموسم الفلاحي 2024-2025.

وحضر المجلس وزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي.

وذكر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة أن “الفلاحة عماد الأمن الغذائي وهي من سيادة الدولة”، مؤكدا على توفير كل الظروف الملائمة وخاصة اللوجيستية منها لتأمين نجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب وتكريس برنامج المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك، إلى جانب الاستعداد المحكم للموسم الفلاحي القادم.

وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي عرضا مفصلا في الغرض، وبعد النقاش و التداول قررت الجلسة:

اعتماد نفس سعر قبول الحبوب لصابة 2023 ومثلما قرر في سنة 2023 الموافقة على اسناد منحة تشجيعية استثنائية خاصة بصابة 2024 بعنوان كمية الحبوب المسلمة الى المجمعين موزعة بين السعر الاساسي ومنحة التسليم السريع، مع الدعوة الى ضرورة تطبيق شروط التعيير.

الموافقة على برنامج تكوين مخزون تعديلي لمادة البطاطا المعد للاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2024، وذلك لحماية المنتجين من تدهور الاسعار، والمحافظة على توازن منظومة البطاطا، وتقليص الكميات الموردة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك.