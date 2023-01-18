مزايا خاصة للمستثمر التونسي في المنطقة الحرة بمصراتة

أفاد علاء الدين رمضان بابا مدير إدارة التسويق والتعاون بالمنطقة الحرة بمصراتة اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، بأن المنطقة الحرة تعد المنطقة الإقتصادية الأولى في ليبيا حيث تمسح 2575 هكتار كما تشمل الميناء الأكبر في البلاد والذي يشهد مرور 60 بالمائة من البضائع الليبية.

وأضاف علاء الدين رمضان بابا في تصريح لبرنامج لكسبراس أن الميناء يعد متطورا حيث شهد تحديثا للاسطول، مشيرا إلى أن ساحات التخزين تجاوزت 60 هكتار إضافة إلى مستودعات تخزين مغطاة تجاوزت مساحة 67 الف متر مربع.

وأوضح أن المنطقة استكملت كافة البنية التحتية للمرحلة الاولى بمواصفات عالمية، كما يتم استخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى تجهيزات كبيرة لاستقطاب المستثمرين.

وبيّن ذات المصدر العمل مع شركات عالمية، حيث تم إصدار موافقة أولية لأكثر من 45 شركة أجنبية لإنطلاق استثماراتها، إضافة الى شركة تونسية في مجال الاسواق الحرة لدعم السفن ودعم الشركات الاستثمارية داخل المنطقة.

وتحدث مدير إدارة التسويق والتعاون عن الأهداف، ومنها خلق بيئة صالحة للمصلحة المتبادلة مع المستثمر علاوة على دعم الإقتصاد الوطني الليبي وفتح فرص عمل للمواطنين وخاصة نقل التقنية والمعرفة للسوق المحلية الليبية.

وشدد على أنه “لا فرق بين المستثمر المحلي والأجنبي في المنطقة الحرة”،متحدثا عن وجود عديد المزايا المتمثلة في الإعفاء التام من كافة الضرائب في المنطقة الحرة وإعفاء من الجمارك، كما أنّ الأسعار منخفضة للإستثمار في الأراضي داخل المنطقة الحرة.

كما أشار إلى طول فترة الإستثمار حيث تصل العقود إلى 33 سنة قابلة للتجديد وهو ما يعطي للمستثمر أريحية أكبر في العمل.

من جهة أخرى أفاد المسؤول الليبي بأنه يتم العمل على الإستفادة من موقع البلاد للدخول الى إفريقيا خاصة لدخول عدد من الأسواق بأسعار تكلفة قليلة مثل التشاد والنيجر ومالي، مشيرا إلى تنظيم معرض في النيجر خلال شهر مارس المقبل حيث ستكون ليبيا الراعي الإستراتيجي.

وفي ختام لقائه أشار مدير إدارة التسويق والتعاون بالمنطقة الحرة إلى توفير مزايا خاصة بالمستثمر التونسي، حيث سيتمتع بأسعار أقل ومزايا أعلى لتشجيعه على الاستثمار في المنطقة الحرة بمصراتة.