معز بن زغدان: منظومات الإنتاج تتجه نحو الانهيار وهذه صيحة فزع

أفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، بأن عديد المنظومات تمر بمصاعب كبيرة جدا ووصلت حد الانهيار.

وقال معز بن زغدان لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إن المنظومات كانت صامدة بشكل أو بآخر ولكنها تتجه اليوم نحو الانهيار، وخص بالذكر منظومة الألبان ومنظومة اللحوم الحمراء في ظل عدم إصغاء صناع القرار، وهو ما سينعكس أولا على الفلاح ثم على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المنظمة نبهت لخطورة انهيار منظومات الانتاج منذ سنتين أو أكثر، وأكد ضرورة تعديل الأسعار، حيث تجاوزت كلفة الانتاج 1700 مليم بالنسبة للتر الواحد من الحليب يتكبدها الفلاح في حين يفرط فيه بـ 1340، مما يحيل إلى نقص في حدود 600 و700 مليم لكل لتر، قائلا “لسنا صندوق تعويض، وعديد الفلاحين توجهوا للتفريط في القطيع وهو ما يفسر النقص في الانتاج وتزويد السوق”.

وحمّل المسؤولية لصناع القرار وسلطات الإشراف من وزارة ورئاسة حكومة، داعيا إلى ضرورة تدخل الدولة لتعديل الأسعار في مرحلة أولى ووضع استراتيجية لوقف النزيف وانقاذ منظومات الانتاج الفلاحي.

وقال إن الماسك بالسلطة وبالحكم مُطالب برسم الأولويات، خاصة وأن القطاع الفلاحي قادر على أن يكون رافعة للاقتصاد الوطني والحد من الأزمة الاقتصادية وتوفير حاجيات التونسيين من خلال الانتاج المحلي.

وأضاف “هذه صيحة فزع ونحن تجاه مسؤولية وطنية واقتصادية ومالية، عديد المنظمات تنهار وهذا ليس في صالح أي طرف، ودون أمن غذائي لا يمكننا الحديث عن شعوب، ويجب الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول”ّ.

وأوضح أنه وبعد التفريط في حوالي 20 بالمائة من القطيع في منظومة الألبان، فإن منظومة اللحوم الحمراء تتجه بدورها نحو الانهيار بسبب غلاء الأعلاف، وتوجه المربيين للتفويت في القطيع أيضا.