منظمة الأطباء الشبان: إضراب عن الأنشطة الجامعية والعمل يوم 10 فيفري

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة الأطباء المقيمين والداخليين إلى تنفيذ إضراب عن الأنشطة الجامعية والعمل يوم 10 فيفري 2023، مع تأمين حصص الاستمرار والحالات الاستعجالية الحياتية.

ويأتي قرار الإضراب على خلفية محاولة إنتحار طبيبة بقسم طب الولدان بالمنستير، وطالبت المنظمة بالتسريع في نشر نتائج التحقيق المفتوح وتجميد وظائف رئيس القسم إلى حين نشر نتائج التحقيق واعتبار ما حدث حادث شغل وتمكين زميلتهم من جبر الضرر.

كما دعت المنظمة في برقية تنبيه بإضراب نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إلى ضرورة تعزيز صفوف الأطباء الداخليين من خلال فتح الانتداب للأطباء الداخليين في إطار عقد إسداء خدمة مؤقتة.