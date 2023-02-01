منظمة الأطباء الشبان: إضراب عن الأنشطة الجامعية والعمل يوم 10 فيفري

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ويأتي قرار الإضراب على خلفية محاولة إنتحار طبيبة بقسم طب الولدان بالمنستير، وطالبت المنظمة بالتسريع في نشر نتائج التحقيق المفتوح وتجميد وظائف رئيس القسم إلى حين نشر نتائج التحقيق واعتبار ما حدث حادث شغل وتمكين زميلتهم من جبر الضرر.
كما دعت المنظمة في برقية تنبيه بإضراب نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إلى ضرورة تعزيز صفوف الأطباء الداخليين من خلال فتح الانتداب للأطباء الداخليين في إطار عقد إسداء خدمة مؤقتة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
استقبل اليوم الأربعاء، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، حمدي المؤدب رئيس الترجي الرياضي التونسي، وذلك بمقر الوزارة وبحضور رئيس الديوان السيد شكري بن حسن والمدير العام للرياضة السيد ماهر مريح. وتناول اللقاء عديد المواضيع من بينها قطعة الأرض الذي يرغب فريق باب سويقة في الحصول عليها، بالإضافة للمشكل المتعلق بكراسي الملعب الأولمبي برادس، بعد إزالتها بأمر من السلطات الأمنية، الأمر الذي جعل الملعب غير مؤهل من قبل الاتحاد الأفريقي […]
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