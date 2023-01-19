منع التنقل إلى عين دراهم بسبب تواصل تساقط الثلوج

إقتصاد

توقع البنك الإفريقي للتنمية في تقرير جديد أصدره اليوم الخميس 19 جانفي 2023 أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 بالمائة في سنة 2023 و2.6 بالمائة في سنة 2024، بينما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8 بالمائة في المتوسط ​​للفترة 2023-2024. وأقر البنك وفق التقرير الذي ورد تحت عنوان "أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا"، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا، أنه ينبغي أن يستقر عند 4.3 […]