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الأخبار

منع التنقل إلى عين دراهم بسبب تواصل تساقط الثلوج

todayيناير 19, 2023

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أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة اليوم الخميس 19 جانفي 2023، بأنه يمنع التنقل إلى معتمدية عين دراهم بإستثناء متساكني الجهة وشاحنات التزويد نظرا لتواصل تساقط الثلوج وصعوبة التنقل إلى حين تحسن الوضع الجوي وازالة الثلوج نهائيا من طرف لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.

يأتي ذلك تبعا للبلاغ الصادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني وقرارات لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة والمتمثلة في قطع الطرقات وجولان السيارات بالطريق الوطنية رقم 17 من منطقة الفوازعية فرنانة في اتجاه عين دراهم ومنطقة الخذايرية طبرقة في اتجاه عين دراهم والطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين عمدون وعين دراهم.

الكاتب: Yosra Gaaloul

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