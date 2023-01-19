منع التنقل إلى عين دراهم بسبب تواصل تساقط الثلوج

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يأتي ذلك تبعا للبلاغ الصادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني وقرارات لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة والمتمثلة في قطع الطرقات وجولان السيارات بالطريق الوطنية رقم 17 من منطقة الفوازعية فرنانة في اتجاه عين دراهم ومنطقة الخذايرية طبرقة في اتجاه عين دراهم والطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين عمدون وعين دراهم.
الكاتب: Yosra Gaaloul
توقع البنك الإفريقي للتنمية في تقرير جديد أصدره اليوم الخميس 19 جانفي 2023 أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 بالمائة في سنة 2023 و2.6 بالمائة في سنة 2024، بينما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8 بالمائة في المتوسط للفترة 2023-2024. وأقر البنك وفق التقرير الذي ورد تحت عنوان "أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا"، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا، أنه ينبغي أن يستقر عند 4.3 […]
todayيناير 19, 2023 2
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