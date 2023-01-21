مواصلة تعليق الدروس في عدد من المناطق في جندوبة

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة مواصلة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بمعتمدية عين دراهم والمدارس والمعاهد المتواجدة بالمرتفعات بمعتمدية غار الدماء وبلطة بوعوان، وذلك بسبب تساقط كميات هامة من الثلوج وانقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات.

كما قرّرت اللجنة أيضا تركيز وسائل التدخل المتمثلة في آلات إزاحة الثلوج والآلات الكاسحة والماسحة التي تم توفيرها من الإدارة الجهوية التجهيز والإدارة الجهوية للفلاحة ومن الخواص بمفترق بني مطير ونزل نور العين ووسط مدينة عين دراهم وبمعتمدية غار الدماء منطقة الغرة ومنطقة عين سلطان وبمعتمدية بلطة بوعوان منطقة العواوضة مع التنصيص على العمل المتواصل لإزاحة الثلوج من الطرقات والمسالك وتوفير المواد الغذائية وقوارير الغاز والنفط بالكميات اللازمة.

وقد تم تخصيص أماكن إيواء بمستشفى ودار شباب طبرقة لمرضى القصور الكلوي الذين يقومون بتصفية الدم أصيلي معتمدية عين دراهم وتعزيز كامل بالامكانيات البشرية والمادية مع ضرورة التنسيق التام بين مختلف الأطراف المتدخلة.

كما تقرر تعزيز أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتدخل عند انقطاع التيار الكهربائي وفرق الحماية المدنية وتقريب الخدمات من المواطن، إضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية من حرس وطني وأمن وطني بكامل المفترقات وخاصة بمعتمدية عين دراهم لإرشاد وتوجيه مستعملي الطريق وتنظيم السير والتنقل.

وقد تقرّر كذلك إبقاء فريق التضامن الاجتماعي على أهبة لمساعدة المواطنين مع تأجيل زيارات الوافدين على مدينة عين دراهم إلى حين مرور موجة الثلوج وتحسن الوضع الجوي وفتح جميع الطرقات والمسالك.

كما تم الإبقاء أيضا على اللجنة الجهوية في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات المناخية والأوضاع من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم وتنظيم النجدة.

وكانت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة قد أعلنت منذ الخميس 19 جانفي 2023، اتخاذ اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قرارا بمنع التنقل إلى معتمدية عين دراهم بإستثناء متساكني الجهة وشاحنات التزويد نظرا لتواصل تساقط الثلوج وصعوبة التنقل إلى حين تحسن الوضع الجوي وإزالة الثلوج نهائيا.