ناجي جلول: “من غير المعقول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”

أكد ناجي جلول رئيس حزب الإئتلاف الوطني التونسي اليوم الأحد 22 جانفي 2023 مقاطعة الانتخابات التشريعية باعتبارها “ليست ببرلمانية وهي إنتخابات قرب، والبرلمان القادم لا صلاحيات له” وفق توصيفه.

وأضاف ناجي جلول خلال اجتماع أول عقده بولاية القصرين في إطار سلسلة من الاجتماعات في عدد من ولايات الجمهورية للتعريف بالحزب، أنّ “حزبه سيكون حزب حلول للمشاكل التي تغرق فيها البلاد في جميع المجالات” على حد قوله.

من جهة أخرى اعتبر ناجي جلول أنّه “من غير المعقول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويجب محاكمتهم أمام القضاء المدني” تعليقا على الإيقافات الأخيرة، منها إيقاف المحامي سيف الدين مخلوف.

فدوى القرمازي