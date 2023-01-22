ناجي جلول: “من غير المعقول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”

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وأضاف ناجي جلول خلال اجتماع أول عقده بولاية القصرين في إطار سلسلة من الاجتماعات في عدد من ولايات الجمهورية للتعريف بالحزب، أنّ “حزبه سيكون حزب حلول للمشاكل التي تغرق فيها البلاد في جميع المجالات” على حد قوله.
من جهة أخرى اعتبر ناجي جلول أنّه “من غير المعقول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويجب محاكمتهم أمام القضاء المدني” تعليقا على الإيقافات الأخيرة، منها إيقاف المحامي سيف الدين مخلوف.
فدوى القرمازي
الكاتب: waed selmi
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو اليوم اليوم الأحد 22 جانفي 2023 تعليقا على إيقاف المحامي سيف الدين مخلوف إنه "من غير المعقول أن يعاقب مواطن على فعل مرتين أمام المحكمة العسكرية والمحكمة المدنية". وشدّد في تصريح لمراسلنا بالقيروان عبد المجيد الجبيلي على ضرورة المحاكمات العادلة وإحترام الإجراءات والضمانات والحقوق والحريات، وتابع "ندافع عن هذه الثوابت للمواطنين والمحامين، ولا نقبل بأي مساس بحق الدفاع أو بأي مبادئ القانونية العامة، […]
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