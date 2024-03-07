نحو إحداث سوق وطني لإنتاج القوارص بالوطن القبلي

مثّل إحداث سوق وطني لإنتاج القوارص بالوطن القبلي (منزل بوزلفة) محور اجتماع لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري. وذلك بإشراف رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لمياء عبروق، صباح يوم الأربعاء 06 مارس 2024، وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات ذات العلاقة بالمشروع إضافة إلى ممثلين عن ولاية نابل وبلدية منزل بوزلفة.

وبيّنت لمياء عبروق، خلال هذا الاجتماع أهمية هذا المشروع على المستويين الوطني والجهوي من الناحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ودوره في تنظيم وتعصير مسالك توزيع القوارص وتثمينها إلى جانب إحداث مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة وتنمية صادرات تونس من القوارص، مؤكّدة على ضرورة تجاوز كل العراقيل للانطلاق الفعلي في إنجازه.

كما تم تقديم عرض حول مكونات المشروع والنتائج المنتظرة منه وفق ما جاءت به دراسة التنفيذ الفني والمالي لإحداث هذا المشروع التي تم إنجازها مؤخرا.

وتطرّق الاجتماع أيضا إلى إجراءات تنفيذ مشروع سوق إنتاج للقوارص بالوطن القبلي إلى جانب مختلف الإشكاليات التي تحول دون تنفيذه في الاجال المحددة.