نقابة الصحفيين: الدعوة لمقاطعة الجلسة العامة في البرلمان

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وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب، أعلنت اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي، مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.
وأضاف البرلمان في بلاغه، أنه “سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي، دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.
كما دعا المكتب التنفيذي للنقابة في بيان له، عموم الصحفيين والصحفيات، إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، “للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية”.
وفي جانب آخر من بيانها دعت نقابة الصحفيين، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية، إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها بـ “الرجعية والمسقطة والفوقية” وإلى “التجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية، من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأن حركة الشعب تساند مبدأ الشفافية في نقل المعلومة، وأكد أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاء السلطة الرابعة في البلاد". وأضاف عويدات لدى حضوره في برنامج لكسبراس، أن أن ضمان ديمقراطية البناء الجديد، هو شفافية التعامل وهذا دور وسائل الإعلام، حيث بإمكان وسائل الإعلام نقل المعلومة وهو ما سيسمح للمواطن بتقييم النواب المنتخبين وممارسة حق […]