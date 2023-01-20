هشام اللومي: الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال إيجابية جدا

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وأضاف اللومي “هناك في المقابل رسالة سلبية جدا تتعلق بقانون المالية والذي يفتقر إلى وجود أي إجراء يتعلق بتشجيع الإستثمار والتصدير على غرار فرض اداء على القيمة المضافة يشمل شركات التجارة الدولية كما أنه يتضمن ترفيعا في الضغط الجبائي”.
ودعا نائب رئيس منظمة الأعراف الحكومة إلى توحيد توجهاتها وإجراءاتها، معتبرا أنّ مراجعة قانون الصرف يعد اليوم أولوية.
يسرى قعلول
الكاتب: waed selmi
قال عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 خلال حضوره اجتماعا عاما بالمحكمة الابتدائية بقفصة، إنه يتم التشاور بين اللجان الموضوعة على ذمة "مبادرة الإنقاذ" هي بصدد التشاور بخصوص المحاور. وأضاف المزيو أنّ هذه المبادرة مغايرة للحوار التقليدي الذي عرفته البلاد سنة 2013، حيث سيتم إعتماد وثيقة وفق المحاور المقدمة من قبل هذه اللجان بعد التشاور فيها مع الخبراء والحكماء والشخصيات الوطنية. وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب قال المزيو […]
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