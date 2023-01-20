هشام اللومي: الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال إيجابية جدا

أفاد هشام اللومي نائب رئيس منظمة الأعراف اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 خلال الندوة التي عقدتها وزارة التخطيط والمالية لتقديم الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2025/2023 أن هذه الإستراتيجية تعتبر “إيجابية جدا وستمكن من تحفيز الإستثمار والتصدير”.

وأضاف اللومي “هناك في المقابل رسالة سلبية جدا تتعلق بقانون المالية والذي يفتقر إلى وجود أي إجراء يتعلق بتشجيع الإستثمار والتصدير على غرار فرض اداء على القيمة المضافة يشمل شركات التجارة الدولية كما أنه يتضمن ترفيعا في الضغط الجبائي”.

ودعا نائب رئيس منظمة الأعراف الحكومة إلى توحيد توجهاتها وإجراءاتها، معتبرا أنّ مراجعة قانون الصرف يعد اليوم أولوية.

يسرى قعلول