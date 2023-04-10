هيئة الانتخابات تؤكّد جاهزيّتها لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة

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وجاء هذا التأكيد وفق بلاغ للهيئة وإثر إجتماع تنسيقيّ للمدير التنفيذي لهيئة الانتخابات رضا الميساوي مع مختلف الإدارات المركزية والمصالح الراجعة بالنظر للجهاز التنفيذي للهيئة وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالمواعيد الانتخابية القادمة.
وكانت هيئة الانتخابات قد شرعت منذ شهر مارس الماضي في عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف هياكل الدولة والمنظّمات استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمـة على ضوء صدور المرسومين عدد 8 وعدد 10 لسنة 2023 والمؤرخين في 8 مارس 2023.
و صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 مارس 2023 ، مرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه خصص قسمه الثالث (جديد) للانتخابات البلدية، وشروط الترشح لها وتقديم الترشحات، وذلك بالتزامن مع صدور المرسوم عدد 9 المتعلق بحل جميع المجالس البلدية.
كما صدر في نفس العدد بالرائد الرسمي المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
الكاتب: Rim Hasnaoui
طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية، باستئناف المفاوضات حول مطالب القطاع دون تجاهلها بحجة الوضعية المالية للخزينة العمومية. ودعت الجامعة في بيان أصدرته اليوم 10 أفريل 2023، الى الصرف الفوري لمستحقات المتعاقدين المنظرين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية. وجددت مطالبتها بمراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتتين في اتجاه الاقتصار على المباشرين للدفعات الممتدة سنوات 2019 و2020 و2021 واحتساب اجراءات الترسيم التي خضعت لها سنة 2018. […]