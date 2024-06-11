هيثم ناصف: أولويتنا ضمان حق المستهلك وصحة المواطن..

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بعد ظهر اليوم الإثنين 10 جوان 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

وأكّد هيثم ناصف رئيس المجمع أن صناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية، التفاعل الإيجابي من قبل اللجنة، ووجود رؤية واضحة وفهم للقطاع.

كما بيّن أن المبادرة كانت من قبل عدد من النواب، معتبرا أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة جدا لفائدة القطاع.

وأشار من جهة أخرى إلى أهمية المصادقة على قانون المسؤولية الطبية مؤخرا.

ولفت إلى أن تكوين المجمع بدأ منذ 2019 حيث بدأ العمل على وضع قانون ينظم القطاع، مضيفا “لا هدف لنا حاليا سوى تقنين القطاع”.

كما تحدث ناصف لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس عن بعض التجارب المقارنة التي تم تقديمها، من ذلك مصر حيث يعد القطاع منظما، فيما تعد الدول الأوروبية وأمريكا وكندا رائدة في المجال.

واعتبر أن القطاع يتبع المجال الصناعي أساسا مع بعض الخصوصية حيث يشمل قطاعات أخرى (الفلاحة، الصحة، التجارة)، مبينا أن الجانب الأهم هو تنظيم التداخل بين مختلف المجالات.

هذا ولم تتم مناقشة كافة نقاط مشروع القانون الذي شمل بعض النقاط من التجارب المقارنة، وأكد ناصف وجود عمل كبير، وفق تأكيده، مرجحا أن القانون لن يستغرق الكثير من الوقت للمصادقة عليه.

وأضاف “على الدولة أن تكون سباقة، حيث توجد قطاعات استراتيجية حديثة في العالم”.

كما بيّن أن نسبة 70 بالمائة من المكملات الغذائية في السوق مصنوعة في تونس فيما يتم استيراد نسبة 30 بالمائة، مؤكدا أهمية المنافسة التي من شأنها تطوير الإنتاج والقطاع.

واعتبر أن الثقة في المنتوجات والخبرات التونسية مرتفعة في إفريقيا، يجب حسن استغلال الطلب المتزايد في القارة.

وأكد ضيف البرنامج أن كل فراغ تشريعي يفتح المجال للقطاع الموازي، مؤكدا أن “أولوية الأولويات هي ضمان حق المستهلك وصحة المواطن، بمنتوج يتوفر على الجودة اللازمة”.