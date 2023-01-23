وزارة التجارة: حجز أكثر من 17 ألف لتر من الحليب هذا الشهر

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 أهم نتائج البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من يوم 1 جانفي إلى يوم 20 جانفي من سنة 2023.

وتوزعت عمليات المراقبة الإقليمية المشتركة على 1660 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحية والصيد البحري، منها 1103 مخالفة في الخضر والغلال و397 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض، إضافة إلى 2492 مخالفة في قطاع توزيع المواد المدعمة، و753 مخالفات في قطاعات أخرى.

وشملت المخالفات المرفوعة، 1745 مخالفة في الممارسات السعرية والاحتكارية، و2538 مخالفة في شفافية ونزاهة المعاملات، إضافة إلى 48 مخالفة متعلقة بالاتجار في المواد المدعمة.

كما أعلنت وزارة التجارة حجز جملة من المواد في إطار تنفيذ الحملات الرقابية، ومنها 17226 لترا من الحليب، و235 كلغ من القهوة، إضافة إلى 7377 لتر من الزيت النباتي المدعم.

وأسفرت الحملات الرقابية عن حجز مواد أخرى تتمثل في 366 طنا من الخضر والغلال، و64 طن من مشتقات الحبوب المدعمة من فرينة وسميد وعجين غذائي، و3 أطنان من السكر الأبيض السائب، و6 أطنان من المواد العلفية، حسب بلاغ وزارة التجارة.