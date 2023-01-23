وزارة التجارة: حجز أكثر من 17 ألف لتر من الحليب هذا الشهر

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وشملت المخالفات المرفوعة، 1745 مخالفة في الممارسات السعرية والاحتكارية، و2538 مخالفة في شفافية ونزاهة المعاملات، إضافة إلى 48 مخالفة متعلقة بالاتجار في المواد المدعمة.
كما أعلنت وزارة التجارة حجز جملة من المواد في إطار تنفيذ الحملات الرقابية، ومنها 17226 لترا من الحليب، و235 كلغ من القهوة، إضافة إلى 7377 لتر من الزيت النباتي المدعم.
وأسفرت الحملات الرقابية عن حجز مواد أخرى تتمثل في 366 طنا من الخضر والغلال، و64 طن من مشتقات الحبوب المدعمة من فرينة وسميد وعجين غذائي، و3 أطنان من السكر الأبيض السائب، و6 أطنان من المواد العلفية، حسب بلاغ وزارة التجارة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في جندوبة بعد اجتماعها اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، استئناف الدروس يوم غد الثلاثاء 24 جانفي 2023 بكامل المدارس والمعاهد بكل من معتمدية عين دراهم ومعتمدية غار الدماء. وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بعد فتح جميع الطرقات الرئيسية والفرعية والمسالك وفك العزلة على المناطق الغابية ورجوع الحياة إلى حالتها الطبيعية بكل من معتمدية عين دراهم ومعتمدية غار الدماء، وأكدت اللجنة بقاءها في […]
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