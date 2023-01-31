وزارة الصحة: 4 وفايات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وأوضحت الوزارة، أن 8 مصابين بفيروس كورونا أقاموا بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته، فيما تماثل 63 مصابا إلى الشفاء.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و 308 وفاة، فيما قدّر العدد الجملي للمصابين بمليون و150 ألفا و356 مصابا، تماثل مليون و134 ألفا و769 منهم إلى الشفاء.
الكاتب: Asma Mouaddeb
شددت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بيان لها اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 على أنّ الحلّ الجذري "للمعضلة" الهيكلية لقطاع التربية والتعليم في تونس لا يتمثل في تغيير المشرفين على القطاع في إشارة إلى تعيين رئيس الجمهورية لمحمد علي البوغديري وزير تربية جديد خلفالفتحي السلاوتي، وقالت إن الحل يبقى رهين إرساء سياسات واستراتيجيات وتنفيذ برامج لإعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة حسب نص البيان. وأكدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ […]
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