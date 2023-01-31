سجّلت وزارة الصحة، 4 وفايات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 جانفي الجاري، وفق ما أعلنته اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، ضمن آخر المعطيات الاحصائية المحينة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في تونس.

وأوضحت الوزارة، أن 8 مصابين بفيروس كورونا أقاموا بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته، فيما تماثل 63 مصابا إلى الشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و 308 وفاة، فيما قدّر العدد الجملي للمصابين بمليون و150 ألفا و356 مصابا، تماثل مليون و134 ألفا و769 منهم إلى الشفاء.