وزيرة الصناعة: افريقيا أرض الفرص والثروات ومستقبل الاقتصاد العالمي

أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة ثابت، خلال مشاركتها في أشغال الدورة السابعة من المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا FITA 2024“ ” على أهمية الاستثمار في بلدان القارة الافريقية، معتبرة أنها “أرض الفرص والثروات وقارّة الذكاء وإمكانات تحقيق نمو بنسب مهمة وهي مستقبل الاقتصاد العالمي”.

ودعت فاطمة ثابت إلى ضرورة تثمين الثروات وتطوير الصناعة الافريقية وإطلاق سلسلة القيمة المضافة للاقتصاد الإفريقي، مبينة أن انضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)يأتي من منطلق القناعة بأهميّة تحقيق التحوّل في السوق الافريقية ومستقبلها الواعد بالنظر إلى المزايا التفاضلية الكبرى، التّي توفرها.

وأبرزت الآفاق المشتركة مع السوق الإفريقية وبالأخص في مجالات الصناعات الدوائية والنسيج وصناعة مكوّنات السيّارات، مشيرة إلى أنها قطاعات توفر فرص استثمار كبيرة وتعد ذات أولويّة ضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار في تونس.

من جهته لفت رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري إلى أن المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا FITA 2024 يهدف بالأساس إلى التصنيع وكيفة مرافقة البلدان الافريقية في مجال التصنيع، مشيرا إلى أن تونس لديها خبرة 40 سنة في صناعات متطورة على غرار صناعة مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الميكانيكية والكيميائية والنسيج وغيرها.

ولفت إلى أن تونس تحظى باهتمام كبير من البلدان الاسيوية والأوروبية لأنها بمثابة البوابة لهم نحو افريقيا حيث أنها من الأوائل التي انضمت لمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف).

*مروى الدريدي