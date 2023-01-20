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إقتصاد

وزير الإقتصاد والتخطيط: “قاطرة النمو هي الإستثمار الخاص”

todayيناير 20, 2023

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نظمت وزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 ندوة لتقديم الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023- 2025، وقد تمت صياغة رؤية توافقية تتضمن 34محورا و94 هدفا تمت بلورتها في ورقات توجيهية بمشاركة 175 شخصا و13 فريق عمل.

وتمت المصادقة على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال مجلس وزاري يوم 27 ديسمبر 2022 الماضي، وتم فيها تشريك كافة الفاعلين من القطاعين الخاص والعام لتحسين ترتيب تونس الـ 78 عالميا. وتتضمن الاستراتيجة نقطة تتعلق بمقترح إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق ونقطة أخرى تتعلق بوضع كتاب أبيض للاصلاحات يتم تشاركه مع مختلف الأطراف.

وتضم هذه الاستراتيجية 27 إجراء كدفعة أولى تمت المصادقة عليها يوم 3 اكتوبر2022، ودفعة ثانية ب160 إجراء تمت المصادقة عليها يوم 27 ديسمبر الماضي، فضلا عن إجراءات أخرى لاتزال قيد الدرس من قبل الهياكل المعنية.

وتتضمن الاستراتيجة 4 محاور لإجراءات قصيرة المدى لسنة 2023 وأيضا خارطة طريق وطنية (2024-2025) لإصلاح مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية تونس وتحسين ترتيبها.

وبيّن وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن هذه الإستراتيجية هي حصيلة عمل تشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص، مضيفا أن كل المنظمات المهنية والوزارات والإدارات قد ساهمت في هذا العمل.

وأفاد أنه قد تم تشخيص عوائق كثيرة تواجه المستثمرين في تونس وبالتالي تم وضع عدد من الأولويات، معتبرا أنّ قاطرة النمو هي الإستثمار الخاص.  كم أشار إلى أنّ أي مقترح إذا لم يتم طرحه للنقاش مع القطاع الخاص يمكن أن يكون جزئيا أو منقوصا، مشددا على أن الهدف هو تشريك القطاع الخاص في مرحلة التنفيذ.

 

يسرى قعلول

الكاتب: waed selmi

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