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وزير التشغيل: الحكومة تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية بالغة

today06/03/2024 28

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في إطار متابعة وتقييم منجزات مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي مع مختلف الشركاء في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال، إستقبل لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 05 مارس 2024 بمقر الوزارة سيلين موريود Céline Moyroud الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس.

وحضر اللقاء من الوزارة فائزة قلال الكشو المديرة العامة للنهوض بالتشغيل وعائدة بن رمضان رئيسة مشروع المبادرة من أجل التنمية وحاتم حمدي عن الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة.

وتم خلال اللقاء عرض لمحة موجزة حول مختلف مكونات برنامج التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس وخاصة منها المتعلق بدعم تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة من خلال تنفيذ مشروع “المبادرة من أجل التنمية”، المنجز بالتعاون بين الطرفين حيث ثمن الجانبان الإنجازات المسجلة في هذا الإطار.

وأكد الوزير بالمناسبة على أن الحكومة تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية بالغة في برنامج عملها، مشددا على أنّ الوزارة ستحرص على مزيد حوكمة مختلف برامج التعاون الدولي في اتجاه تثمين المكتسبات والبناء عليها لدعم برنامج عمل الدولة في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال.

وفي ختام الجلسة اتفق الطرفان على تدراس سبل مواصلة التعاون المشترك في إطار برامج ومشاريع جديدة تتناسق مع توجهات وبرنامج عمل الوزارة في مجال المبادرة الخاصة مع تثمين الإنجازات والمكتسبات المسجلة وفي إطار التكامل والتناغم مع مختلف برامج التعاون الدولي في طور الإنجاز.

Written by: waed

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