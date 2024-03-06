وزير التشغيل: الحكومة تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية بالغة

وحضر اللقاء من الوزارة فائزة قلال الكشو المديرة العامة للنهوض بالتشغيل وعائدة بن رمضان رئيسة مشروع المبادرة من أجل التنمية وحاتم حمدي عن الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة.

وتم خلال اللقاء عرض لمحة موجزة حول مختلف مكونات برنامج التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس وخاصة منها المتعلق بدعم تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة من خلال تنفيذ مشروع “المبادرة من أجل التنمية”، المنجز بالتعاون بين الطرفين حيث ثمن الجانبان الإنجازات المسجلة في هذا الإطار.

وأكد الوزير بالمناسبة على أن الحكومة تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية بالغة في برنامج عملها، مشددا على أنّ الوزارة ستحرص على مزيد حوكمة مختلف برامج التعاون الدولي في اتجاه تثمين المكتسبات والبناء عليها لدعم برنامج عمل الدولة في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال.

وفي ختام الجلسة اتفق الطرفان على تدراس سبل مواصلة التعاون المشترك في إطار برامج ومشاريع جديدة تتناسق مع توجهات وبرنامج عمل الوزارة في مجال المبادرة الخاصة مع تثمين الإنجازات والمكتسبات المسجلة وفي إطار التكامل والتناغم مع مختلف برامج التعاون الدولي في طور الإنجاز.