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الأخبار

وزير الداخلية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلّف بمهمّات السلام الأممية

today11/06/2024 34

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التقى وزير الداخلية، خالد النوري، أمس الإثنين بمقر الوزارة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلّف بمهمّات السلام الأممية “جون بيار لاكروا”، والوفد المرافق له.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى عراقة التعاون بين تونس وقسم عمليات السلام الأممية في مجال حفظ السلام، الذي يرجع إلى سنة 1960، وتثمين مساهمة وزارة الداخلية التونسية في دعم الجهود الأممية في إحلال السلم والأمن والاستقرار في العالم من خلال مشاركتها ضمن العديد من المهمات الأممية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وأعرب وزير الداخلية عن حرص الوزارة على تعزيز مشاركة منتسبيها في المهمات الأممية لاسيما صلب الخطط الأممية القيادية.

وأكد الوزير، في ذات السياق، ضرورة أن تضطلع المنظمة الأممية بدور أكبر في حماية الشعب الفلسطيني، وخاصّة المدنيين الأبرياء العزل من الإبادة الجماعية التي تستهدفهم حاليا، وفق بلاغ الوزارة.

 

 

Written by: waed

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