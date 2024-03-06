وزير السياحة يفتتح الجناح التونسي المُشارك في بورصة برلين السياحية

افتتح وزير السياحة محمد المعز بلحسين يوم، الإثنين 05 مارس 2024، الجناح التونسي المُشارك في بورصة برلين السياحية “ITB” والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الديوان الوطني التونسي للسياحة وبحضور عدد هام من المهنيين التونسيين في القطاع السياحي.

وقد حضر الافتتاح سفير تونس في برلين واصف شيحة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة حلمي حسين ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطّيب.

وأشار وزير السياحة إلى أن بورصة برلين السياحية تعد من أكبر وأهم المعارض السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً.

وعقد وزير السياحة بالمناسبة، سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية الهامة مع وزراء السياحة من عمان ضيف شرف هذه الدورة ومصر والتقى كذلك الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية “زوراب بولوليكاشيفيلي” إلى جانب ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية مما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل أكبر وفعال مع شركاء المهنة في صناعة السياحة والسفر في ألمانيا وحول العالم، مشيراً إلى أهمية السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية.

وعقب افتتاحه للجناح التونسي، قام وزير السياحة بجولة داخل الجناح، التقى خلالها بمجموعة من العارضين التونسيين، حيث أكد لهم على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في تونس ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى بلادنا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال أيام البورصة في عقد شراكات فاعلة مع نظرائهم في ألمانيا ومن مختلف أصقاع العالم بما يساهم في مزيد تطوير الجذب السياحي لتونس.

وقد حظي الجناح التونسي المُشارك في المعرض بإعجاب واقبال متزايد وملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، بالنظر لتركيزه على إبراز وتثمين الموروث الثقافي والحضاري ومقومات السياحة البديلة والمستدامة التي تزخر بها تونس.