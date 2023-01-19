وزير الصحة: إنتداب 5 آلاف متعاقد لسد الشغور في المستشفيات العمومية

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وأوضح وزير الصحة أنّ الهدف يتمثل في “إستشراف المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم المس منه وخاصة الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة”.
وكشف مرابط عن عمل الوزارة “على إنتداب 5 آلاف متعاقد خلال العام الجاري بغاية سد الشغور في العديد من التخصصات بالمستشفيات العمومية”، مشيرا إلى أن برنامج الانتداب يرتكز على نظرة تشاركية مع كليات الطب وعمادة الأطباء والشركاء الاجتماعيين قصد تشغيل الكفاءات الشابة.
وقال لدى تحوله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الطاهر صفر إن “الأشغال تقدمت في ما يهم الأقسام التي جرى إخلاؤها بسبب تداعي جدرانها” مضيفا أنه سيجري تسليم قسم تصفية الدم يوم 24 فيفري المقبل ليدخل حيز الاستغلال على أن “لا تزيد الاشغال في بعض الأقسام الاخرى عن 400 يوم”.
وكان وزير الصحة قد أذن، خلال نوفمبر 2022، بإخلاء جزئي لخمسة أقسام متداعية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر وذلك بنقل المرضى إلى أقسام أخرى، وقد شمل الإخلاء قسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة للنساء وقسم الأطفال إلى جانب قسمي القلب والأمراض الباطنية.
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الكاتب: Yosra Gaaloul
أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة اليوم الخميس 19 جانفي 2023، بأنه يمنع التنقل إلى معتمدية عين دراهم بإستثناء متساكني الجهة وشاحنات التزويد نظرا لتواصل تساقط الثلوج وصعوبة التنقل إلى حين تحسن الوضع الجوي وازالة الثلوج نهائيا من طرف لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. يأتي ذلك تبعا للبلاغ الصادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني وقرارات لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة والمتمثلة في قطع الطرقات وجولان السيارات بالطريق الوطنية رقم […]
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