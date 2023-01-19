وزير الصحة: إنتداب 5 آلاف متعاقد لسد الشغور في المستشفيات العمومية

أكد وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الخميس 19 جانفي على هامش زيارة إلى ولاية المهدية، الإنطلاق في “تنفيذ خطة استراتيجية لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية في تونس ومجابهة النقص الحاصل في بعض الأدوية”.

وأوضح وزير الصحة أنّ الهدف يتمثل في “إستشراف المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم المس منه وخاصة الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة”.

وكشف مرابط عن عمل الوزارة “على إنتداب 5 آلاف متعاقد خلال العام الجاري بغاية سد الشغور في العديد من التخصصات بالمستشفيات العمومية”، مشيرا إلى أن برنامج الانتداب يرتكز على نظرة تشاركية مع كليات الطب وعمادة الأطباء والشركاء الاجتماعيين قصد تشغيل الكفاءات الشابة.

وقال لدى تحوله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الطاهر صفر إن “الأشغال تقدمت في ما يهم الأقسام التي جرى إخلاؤها بسبب تداعي جدرانها” مضيفا أنه سيجري تسليم قسم تصفية الدم يوم 24 فيفري المقبل ليدخل حيز الاستغلال على أن “لا تزيد الاشغال في بعض الأقسام الاخرى عن 400 يوم”.

وكان وزير الصحة قد أذن، خلال نوفمبر 2022، بإخلاء جزئي لخمسة أقسام متداعية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر وذلك بنقل المرضى إلى أقسام أخرى، وقد شمل الإخلاء قسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة للنساء وقسم الأطفال إلى جانب قسمي القلب والأمراض الباطنية.

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