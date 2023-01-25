وزير الصحة النيجري: سنواصل الإستفادة من تجربة تونس في تصنيع الأدوية وجراحة القلب

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وقدم الوزير علي مرابط بالمناسبة لمحة عن أهم الإستراتيجيات الوطنية لمشروع تصنيع اللقاحات وتحسين جودة الخدمات الصحية والتحكم في التقنيات الطبية والجراحية المتطورة.
من جانبه عبّر وزير الصحة النيجري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة عن إعجابه “بالنجاحات الطبية التونسية، مؤكدا أنّ تونس تبقى هي الوجهة الأولى للمرضى النيجرين، وأنّ التعاون القائم بين الجانبين سيتواصل للإستفادة من التجربة التونسية خاصة في قطاعات تصنيع الأدوية وطبّ وجراحة القلب والشرايين ورقمنة الصحة”.
الكاتب: waed selmi
أمرت سلطات كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام للعاصمة بيونغ يانغ بسبب إرتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده. وذكر أحد المواقع في عاصمة كوريا الجنوبية ويرصد أخبار كوريا الشمالية، أن إخطارا لحكومة بيونغ يونغ لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه أوضح أن على سكان العاصمة البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد. وقال الموقع نفسه، أمس […]
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