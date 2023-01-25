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وزير الصحة النيجري: سنواصل الإستفادة من تجربة تونس في تصنيع الأدوية وجراحة القلب

todayيناير 25, 2023

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ثمّن وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 مستوى علاقات التّعاون الصحّي بين الجمهورية التونسية ودولة النيجر في عدّة مجالات ومنها بالخصوص التّكوين والسياحة العلاجيّة، وذلك على هامش لقائه وزير الصحة لدولة النيجر.

وقدم الوزير علي مرابط بالمناسبة لمحة عن أهم الإستراتيجيات الوطنية لمشروع تصنيع اللقاحات وتحسين جودة الخدمات الصحية والتحكم في التقنيات الطبية والجراحية المتطورة.

من جانبه عبّر وزير الصحة النيجري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة عن إعجابه “بالنجاحات الطبية التونسية، مؤكدا أنّ تونس تبقى هي الوجهة الأولى للمرضى النيجرين، وأنّ التعاون القائم بين الجانبين سيتواصل للإستفادة من التجربة التونسية خاصة في قطاعات تصنيع الأدوية وطبّ وجراحة القلب والشرايين ورقمنة الصحة”.

الكاتب: waed selmi

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