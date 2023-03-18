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الأخبار

“وضعية السدود صعبة جدا .. والحل قطع المياه”

today18/03/2023 348

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يبلغ مخزون السدود إلى غاية تاريخ الجمعة 17 مارس 2023، 740 مليون متر مكعب أي بنسبة تعبئة تقدر بـ 31.9 بالمائة، وبنقص يقدر بـ 386 مليون متر مكعب مقارنة بنفس التاريخ من السنة الماضية حيث كان في حدود 1 مليار و126 مليون متر مكعب، ومقارنة بمعدل نفس اليوم في السنوات الثلاثة الماضية هناك نقص بـ 492 مليون متر مكعب من المياه.

وإعتبر أنيس بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ هذا المخزون يعد ضعيف جدا،كما أنّ ايرادات السدود ضعيفة حيث تقدر بـ 323 مليون في حين أنّ المعدل هو 1 مليار 430 مليون ما يمثل 22.6 بالمائة، وهي “وضعية صعبة جدا”.

وأوضح بن ريانة أنّ التساقطات شهدت نقصا حيث قدرت بنسبة 42 بالمائة من المعدلات في كامل الجمهورية، في ظل سنة جفاف رابعة تواليا.

وأشار إلى أنّ منظومة سيدي سالم وأقصى الشمال تحتوي 18 سدا من مجموع 36 بكامل البلاد وهي توفر الماء الصالح للشرب لولايات تونس الكبرى والوطن القبلي وولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، كما توفر هذه المنظومة الري لـ 7 ولايات.

وأوضح أنّ تعبئة سد سيدي سالم اكبر السدود لا تتجاوز 16 بالمائة، هذا وتوفر  منظومة اقصى الشمال 850 الف متر مكعب من المياه في اليوم.

وإعتبر بن ريانة أنّ الحل يكمن في قطع الماء ليلا في بعض الولايات وهو أمر “لا مناص منه”، مشددا على أهمية الجانب التوعوي والتحسيسي، وضرورة الترفيع في نسبة استعمال المياه المطهرة في عدة مجالات مع تحسين جودتها.

هذا ويحتفل العالم في 22 من مارس من كل سنة باليوم العالمي للمياه، هذا وسينتظم الأسبوع القادم مؤتمر الامم المحدة لتحديد الاهداف في مجال المياه، وستشارك تونس بوفد من الخبراء لتكثيف المجهوجات المربوطة بتحديات المياه.

كما يوافق 21 من مارس اليوم العالمي للغابات حيث أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة  في 2012، وشدد الخبير في الشأن الفلاحي على أهمية  الغابات التي توفر ربع اغذية الحيوانات الى جانب الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هذا وسيكون  محور سنة 2023 “الغابات والصحة”.

 

الكاتب: waed selmi

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