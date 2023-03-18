“وضعية السدود صعبة جدا .. والحل قطع المياه”

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وإعتبر أنيس بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ هذا المخزون يعد ضعيف جدا،كما أنّ ايرادات السدود ضعيفة حيث تقدر بـ 323 مليون في حين أنّ المعدل هو 1 مليار 430 مليون ما يمثل 22.6 بالمائة، وهي “وضعية صعبة جدا”.
وأوضح بن ريانة أنّ التساقطات شهدت نقصا حيث قدرت بنسبة 42 بالمائة من المعدلات في كامل الجمهورية، في ظل سنة جفاف رابعة تواليا.
وأشار إلى أنّ منظومة سيدي سالم وأقصى الشمال تحتوي 18 سدا من مجموع 36 بكامل البلاد وهي توفر الماء الصالح للشرب لولايات تونس الكبرى والوطن القبلي وولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، كما توفر هذه المنظومة الري لـ 7 ولايات.
وأوضح أنّ تعبئة سد سيدي سالم اكبر السدود لا تتجاوز 16 بالمائة، هذا وتوفر منظومة اقصى الشمال 850 الف متر مكعب من المياه في اليوم.
وإعتبر بن ريانة أنّ الحل يكمن في قطع الماء ليلا في بعض الولايات وهو أمر “لا مناص منه”، مشددا على أهمية الجانب التوعوي والتحسيسي، وضرورة الترفيع في نسبة استعمال المياه المطهرة في عدة مجالات مع تحسين جودتها.
هذا ويحتفل العالم في 22 من مارس من كل سنة باليوم العالمي للمياه، هذا وسينتظم الأسبوع القادم مؤتمر الامم المحدة لتحديد الاهداف في مجال المياه، وستشارك تونس بوفد من الخبراء لتكثيف المجهوجات المربوطة بتحديات المياه.
كما يوافق 21 من مارس اليوم العالمي للغابات حيث أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 2012، وشدد الخبير في الشأن الفلاحي على أهمية الغابات التي توفر ربع اغذية الحيوانات الى جانب الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هذا وسيكون محور سنة 2023 “الغابات والصحة”.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
تم حجز 30 طن من مادة العلف وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني. وقد داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد على أثر توفر معلومات حول تعمد أحد المزودين بمادة العلف المدعم إفراغ حمولة أحد الشاحنات في محل مهجور مخالف، المكان المخصص لذلك. هذا وتمت مباشرة قضية عدلية بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية في المضاربة والاحتكار.
today18/03/2023 92 3